Nuevas autoridades en la Vecinal René Favaloro

Con la presencia de funcionarios municipales y vecinos del barrio, la entidad celebró 10 años al servicio de la comunidad. En ese marco, Graciela Carrizo asumió como su nueva presidente.

Este viernes, la Asociación Vecinal de barrio René Favaloro celebró su 10° aniversario con un colorido acto que contó con la presencia del secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; el titular de la cartera de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la responsable de la Secretaría de la Mujer, María Cativa; el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro; el concejal Omar Lattanzio; la nueva presidente de la Vecinal, Graciela Carrizo; e integrantes de la comisión directiva de la institución.

En representación del Ejecutivo Municipal, se dirigió a los presentes Bruno Hernández, quien recalcó: “en este contexto de demanda social y económica, las vecinales deben ocupar un rol sumamente importante de contención social. El contexto no es favorable, lo que nos demanda más responsabilidad a la hora llevar adelante nuestra tarea”.

En esa línea, expuso: “nuestra labor no sería posible sin el acompañamiento de vecinos de los distintos sectores de la ciudad, ya que ellos son los primeros protectores y cuidadores de cada barrio. En el caso de René Favaloro, debemos felicitar a su comisión, porque realmente representa al barrio y a su gente”.

En tanto, Graciela Carrizo resaltó: “no solo estamos celebrando la asunción de la nueva comisión, sino también 10 años de trabajo, de compromiso y de solidaridad. Estoy muy orgullosa de los vecinos de nuestro barrio”.

“La labor de la Vecinal se refleja en el barrio, que cuenta con muchas obras concretadas. Hoy me toca asumir como presidenta y mi intención es trabajar con compromiso, humildad y convicción, ayudando a los vecinos y estar presente cuando más lo necesitan”, concluyó.