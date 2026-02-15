El menor fue hallado solo en la oscuridad y guió a la Policía hasta el cuerpo de un hombre de 34 años. La fiscalía investiga si se trató de un homicidio o de un hecho autoinfligido.

Un niño caminó cinco kilómetros en la noche y denunció que su tío estaba muerto

La tranquilidad de la localidad de Tomás Young, en el departamento General Taboada de Santiago del Estero, quedó alterada en la madrugada del jueves tras un episodio que aún genera estupor. Un niño de seis años fue encontrado llorando y desorientado sobre la Ruta Provincial N°13, después de haber caminado varios kilómetros en plena oscuridad.

Según confirmaron fuentes policiales, el menor había recorrido cerca de cinco kilómetros entre la medianoche y las dos de la mañana. Al ser asistido, relató que su tío se encontraba muerto a la vera del camino.

Con esos datos, los efectivos siguieron el trayecto señalado por el niño y localizaron un cuerpo en la banquina izquierda, en el tramo que une Tomás Young con Bandera. La víctima fue identificada como Exequiel Fernández, de 34 años, vecino de la zona y reconocido por su participación en torneos de fútbol amateur.

El hombre presentaba una herida de arma de fuego en el rostro. Junto al cadáver se hallaron una motocicleta Corven 150 cc de color azul sin dominio visible, una mochila y una escopeta, elementos que ahora forman parte de las pericias.

La fiscal Alejandra Sobrero dispuso las primeras medidas investigativas y ordenó preservar la escena mientras se realizan los estudios forenses correspondientes. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre la mecánica y las circunstancias de la muerte.

El caso impactó profundamente en la comunidad. El club Veteranos Unidos, donde Fernández jugaba, expresó públicamente su pesar y lo recordó como un futbolista comprometido y querido por sus compañeros. La causa continúa en etapa de instrucción y se aguardan resultados periciales que permitan esclarecer lo sucedido.