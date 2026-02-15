Cancillería adjudicó un contrato millonario a entidad que dirige la esposa de Sturzenegger

El contrato fue otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa por contratación directa bajo la figura de “especialidad” y contempla cursos para 132 agentes durante 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto oficializó la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por un monto total de $114.044.133, destinados a un programa de formación en idioma inglés para personal de la cartera. El proceso se realizó mediante la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y tendrá una duración inicial de nueve meses, con opción de prórroga por otro período equivalente.

La AACI es dirigida desde septiembre de 2020 por María Josefina Rouillet, quien está casada con el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A raíz de ese vínculo conyugal, el trámite administrativo debió ajustarse a los mecanismos previstos en el Decreto 202/2017, que regula situaciones de posible conflicto de interés en contrataciones públicas.

El expediente incluyó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Como parte de las medidas de resguardo, se incorporó la firma de un “Pacto de Integridad”, instrumento destinado a prevenir irregularidades, sobornos o interferencias indebidas en la ejecución del contrato.

De acuerdo con la documentación difundida por Noticias Argentinas, la propuesta académica fue presentada por la propia directora ejecutiva de la institución. El plan contempla la capacitación de 132 agentes durante el ciclo 2026, con cinco niveles de cursos regulares, talleres específicos para diplomáticos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y evaluaciones de nivelación. Las clases se dictarán en la sede ubicada en el barrio porteño de Retiro y utilizarán materiales de editoriales internacionales como Oxford y Cambridge.

En materia de pagos, el pliego habilita un anticipo del 40% del monto total una vez formalizado el acuerdo. El saldo se liquidará en cuotas sujetas a la acreditación de resultados académicos y reportes de asistencia.

Registros del sistema oficial COMPR.AR indican que en marzo de 2024 la Cancillería ya había contratado a la misma entidad por $55.388.180. En esa oportunidad, no consta la publicación de un Pacto de Integridad ni la difusión de cláusulas particulares, pese a que el vínculo familiar ya existía.

Hasta el momento, ni la Cancillería ni el ministro Sturzenegger formularon declaraciones públicas sobre el procedimiento ni sobre los cuestionamientos vinculados a la transparencia y conveniencia de la adjudicación directa.