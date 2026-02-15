La CGT define si convoca a un paro general

La central obrera reunirá a a su conducción este lunes 16 de febrero para resolver si lanza una huelga de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este lunes 16 de febrero en carácter de urgencia para analizar la convocatoria a un paro general de 24 horas. La medida coincidiría con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei.

La reunión se da en un escenario de creciente tensión sindical tras la media sanción obtenida en el Senado. Ese mismo día, la central obrera impulsó una movilización nacional en rechazo a la iniciativa oficial, que propone cambios sustanciales en el régimen laboral vigente.

Desde la CGT anticiparon que el plan de acción se desplegará “en todos los ámbitos necesarios” para expresar su desacuerdo con la reforma. En ese marco, el eventual paro general aparece como una herramienta de presión directa frente al debate parlamentario que se avecina.

La definición que adopte el Consejo Directivo no sólo marcará el posicionamiento institucional de la central sindical, sino también el tono del conflicto social en torno a uno de los proyectos más sensibles de la agenda oficialista.