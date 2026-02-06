Gimnasia se va a Santiago del Estero

Será para visitar este domingo a Quimsa, mientras que el martes hará lo propio en La Banda ante Olímpico por dos nuevas fechas de la Liga Nacional.

El plantel superior de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (6º) viajará este sábado a la mañana a Santiago del Estero, por el inicio de una nueva gira -la tercera del año- de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, visitará este domingo a Quimsa (9º), mientras que dos días después, se presentará en La Banda para medirse con el local Olímpico (14º), que dirige el técnico comodorense Martín Villagrán.

Los jugadores que integran la delegación son los siguientes: Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Federico Grun, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Kenneth Horton, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, más los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, y el resto de los jugadores del plantel de la Liga Próximo.

Además de Favarel, el cuerpo técnico se completa con los asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín.

El elenco chubutense realizó este viernes por la mañana su última práctica en el Socios Fundadores, y en las próximas horas partirá hacia el norte del país.

Cabe destacar que este mismo sábado, pero por la tarde, el plantel mayor realizará una nueva práctica, mientras que en horas de la noche, se jugará desde las 22 el partido por la Liga Próximo, entre el dueño de casa (14º con 8 victorias y 15 derrotas) y el “Verde” (11º con 10 triunfos y 12 caídas).

El partido con Quimsa, a jugarse este domingo a las 11, será el único que se disputará, e irá televisado por la señal de TyC Sports.

El martes, mientras tanto, Gimnasia visitará a Olímpico en el horario de las 22.