Patagonia: Denuncian a un afilador que multiplica precios y amenaza a vecinas

Vecinos de distintos barrios de Neuquén advierten sobre un hombre que ofrece afilar cuchillos por un monto inicial y, al terminar el trabajo, exige cifras hasta ocho veces superiores.

Una serie de denuncias públicas volvió a poner en alerta a los habitantes de Centenario, en la provincia de Neuquén, tras la aparición de un presunto estafador que recorre los barrios ofreciendo afilar cuchillos y tijeras. Según los testimonios, el hombre acuerda un precio inicial accesible, pero una vez concluido el trabajo impone sumas desproporcionadas y recurre a amenazas para garantizar el cobro.

El caso más reciente fue expuesto por una vecina del barrio Sayhueque en diálogo con el portal Centenario Digital. La mujer relató que el afilador —descrito como un hombre con gorra y varios tatuajes visibles— pactó un valor de 10 mil pesos por pieza. Sin embargo, al finalizar el servicio exigió 80 mil pesos por cada cuchillo.

Ante la negativa de la clienta, el sujeto reaccionó de manera violenta y la intimidó hasta lograr que abonara el monto impuesto. Luego se retiró del lugar. La denunciante sostuvo que no sería un hecho aislado y que la modalidad ya se habría repetido en el sector.

Durante la misma semana, otra situación similar se registró en el barrio Villa Obrera. Allí, una mujer que llevó una tijera y un cuchillo terminó enfrentando un reclamo superior a los 70 mil pesos por cada elemento. Por temor a represalias, decidió pagar junto a su hija.

En redes sociales, vecinos aseguran que estas maniobras se vienen reportando desde fines de 2025. De acuerdo con los comentarios publicados, no actuaría un solo individuo, sino al menos tres hombres que se desplazarían por diferentes puntos de la ciudad, apuntando especialmente a mujeres adultas mayores.

El esquema no sería exclusivo de Centenario. En noviembre pasado, residentes de Neuquén expusieron situaciones de características similares en grupos comunitarios de Facebook. En uno de los casos, una víctima afirmó haber desembolsado 120 mil pesos por el afilado de cuatro cuchillos. Otro testimonio indicó que un hombre identificado como “Elio”, descrito como delgado, de cabello rapado y con un aro con cruz en la oreja derecha, habría intentado cobrar 500 mil pesos por tres tijeras.

Las reiteradas denuncias encendieron la preocupación entre los vecinos, que recomiendan no contratar el servicio sin referencias previas y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier intento de intimidación. Mientras tanto, el oficio del afilador ambulante —una actividad tradicional que aún subsiste en distintas ciudades del país— queda nuevamente bajo sospecha por el accionar de quienes, según las víctimas, lo utilizan como fachada para cometer estafas.