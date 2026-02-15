Quique Felman vuelve a la Argentina tras su detención en Miami

El cronista deportivo fue demorado en EE.UU. por una investigación vinculada a una transferencia millonaria asociada a su rol como promotor de un casino en Las Vegas.

Tras algunos días de incertidumbre en Miami, el periodista deportivo Enrique “Quique” Felman recuperó la libertad tras haber estado detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, vinculada a una transferencia millonaria asociada a su actividad como promotor de un casino en Las Vegas.

Aclarado en principio ese tema judicial, Felman regresará a la Argentina este domingo y sus allegados indicaron que su intención es retomar "de manera inmediata" sus tareas habituales en televisión.

La situación se originó a partir de una pesquisa en Estados Unidos que puso el foco en movimientos financieros ligados a "negocios paralelos" del cronista. Así se revisó una transferencia de una suma considerable relacionada con su rol como “promotor” de una casa de apuestas de Nevada, lo que derivó en esa "demora preventiva" mientras se evaluaba la documentación respaldatoria.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el abogado de Felman justificó los movimientos de dinero, lo que facilitó en consecuencia su rápida liberación. A pesar de que la causa seguirá su curso administrativo, al periodista se le permitió abandonar el país.

Se espera que Felman aterrice en Buenos Aires este domingo y, si bien la noticia de su detención generó un fuerte revuelo mediático, desde su entorno adelantaron que "vuelve mañana" y que tendría intenciones de retomar sus tareas habituales en el canal deportivo en lo inmediato.

Según trascendió, Felman habría desarrollado tareas de promoción para un casino ubicado en Las Vegas. Su función consistía en acercar a reconocidas personalidades del deporte argentino para generar 'visibilidad y presencia VIP' en el establecimiento.

Entre los nombres que habrían participado de estas acciones figuran algunos exfutbolistas de renombre, además de representantes del ambiente del fútbol. Como parte del acuerdo, a los invitados se les habrían cubierto los gastos de viaje y alojamiento, junto con una suma cercana a los 20.000 dólares para utilizar en las salas de juego.

DICE QUE FUE MUY CONFIADO

“A mí me llevaron, a como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros ex jugadores, tres muy emblemáticos, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000”, señaló Felman en declaraciones a La Nación poco antes de embarcar.

Dijo que contrajo esa deuda “por una persona, no sé si decir el nombre, que es argentino, de una familia vinculada históricamente a los casinos en la Argentina y en Las Vegas; un argentino de 40 años. Me contacta un exfutbolista, que trabajaba para esta persona, para el dueño del circo. Y me dice que esta persona lleva a exjugadores de fútbol; allá vi a muchos jugadores y exjugadores, en el casino. Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino. Te daba un crédito de US$300.000 en mi caso y te ganabas US$5000. Si el crédito era de US$500.000, ganabas US$10.000, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’”. Al parecer no fue así.