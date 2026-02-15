El Municipio acompañó el 120° aniversario del histórico barrio Presidente Ortiz

El tradicional sector de Km. 5 conmemoró un nuevo aniversario con un acto oficial, reconocimientos y un fuerte llamado al trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad para fortalecer su desarrollo.

El barrio Presidente Ortiz celebró este domingo sus 120 años de historia con un acto que puso en valor su identidad y su peso dentro de la trama urbana de Comodoro Rivadavia.

El sector, cuyo origen estuvo estrechamente ligado al impulso del ferrocarril a comienzos del siglo XX, se consolidó con el paso del tiempo como un punto estratégico de trabajo y encuentro social. A lo largo de más de un siglo, la impronta de sus pioneros y el compromiso sostenido de sus vecinos marcaron el pulso de su crecimiento.

La ceremonia incluyó el izamiento de la bandera, la entonación del Himno Nacional, una invocación religiosa y la entrega de una placa conmemorativa por parte del Ejecutivo local. Participaron autoridades municipales, representantes de instituciones del barrio, integrantes de la Asociación de Rescate Histórico “Detrás del Puente”, miembros de la comisión vecinal y vecinos del sector.

En representación del Municipio, el subsecretario de Servicios Públicos, Ariel Gamboa, destacó el valor patrimonial y cultural de Presidente Ortiz y subrayó la importancia de acompañar su desarrollo. Señaló que el barrio cuenta con un centro cívico consolidado, espacios costeros y condiciones favorables para seguir expandiéndose, al tiempo que reafirmó el respaldo del Ejecutivo a las iniciativas que impulsen su crecimiento.

Desde la Asociación Vecinal, la vicepresidenta Cinthia Díaz puso el foco en la memoria colectiva y en el desafío que enfrenta la nueva comisión, que asumió funciones el pasado 10 de diciembre. Remarcó que el objetivo es fortalecer una gestión abierta, basada en el diálogo y el trabajo articulado con otras instituciones, para abordar las problemáticas existentes y proyectar mejoras a futuro.

En la misma línea, Lucía Quinteros, integrante de la Asociación “Detrás del Puente”, resaltó el significado simbólico del aniversario. Sostuvo que Km. 5 constituye un espacio de resguardo de la memoria local y que transmitir esa historia a las nuevas generaciones resulta clave para preservar la identidad del barrio.

Con 120 años de trayectoria, Presidente Ortiz reafirmó su condición de enclave histórico dentro de la ciudad y renovó la apuesta por un desarrollo sostenido, apoyado en la participación vecinal y el acompañamiento institucional.