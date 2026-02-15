Encontró a su amigo incosciente por una pérdida de gas

Hallaron a un hombre inconsciente en una casa del Pasaje Chubut al 80. Un fuerte olor a gas alertó sobre una posible fuga en una hornalla. Fue trasladado al Hospital Regional.

Un hombre debió ser hospitalizado este domingo por la tarde tras ser hallado sin conocimiento dentro de su domicilio, ubicado en Pasaje Chubut al 80. El episodio se registró cerca de las 14:30, luego de que el Centro de Monitoreo solicitara intervención policial ante la presunta intoxicación de un vecino.

Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda acudieron al lugar y se entrevistaron con un allegado de la víctima. El hombre explicó que, al ingresar a la vivienda, percibió un intenso olor a gas. Según su testimonio, una hornalla del horno presentaría una pérdida.

Al recorrer el inmueble, encontró a su amigo recostado en la cama y sin reacción. De inmediato se dio aviso al servicio de emergencias 107, que envió una ambulancia al domicilio. El paciente fue asistido en el lugar y luego derivado al Hospital Regional, donde quedó bajo observación médica.

En el procedimiento intervino personal de la Seccional Segunda. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la evolución del estado de salud del hombre.