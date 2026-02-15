Comodoro supera los $1,7 millones para no ser pobre

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB ubicó a la ciudad como la más cara de Chubut.

Comodoro Rivadavia volvió a quedar en el centro de la escena económica provincial al registrar el costo de vida más elevado de Chubut.

De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, una familia tipo necesitó en enero $1.726.430 para cubrir la Canasta Básica Total y mantenerse por encima de la línea de pobreza. El monto supera los valores registrados en Trelew y Puerto Madryn.

En paralelo, la escalada en los precios de los alimentos profundiza la presión sobre los ingresos familiares. Según el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 5,8% en enero, una variación que golpea con mayor fuerza a los hogares de menores recursos.

El incremento obliga a destinar una proporción cada vez mayor del salario a la compra de comida, limitando la posibilidad de cubrir otros gastos esenciales y ampliando el riesgo de exclusión económica.