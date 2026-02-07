De Kuwait a Comodoro en búsqueda del ganado ovino

Representantes de Al Mawashi Company y Kuwait Livestock Transport and Trading recorren la provincia con la intención de avanzar en acuerdos para exportar ganado a Kuwait.

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia fue sede este viernes de un encuentro con representantes de empresas de Kuwait interesadas en invertir en el sector ganadero patagónico, con el objetivo de evaluar la factibilidad de exportar ganado ovino en pie y cortes de carne hacia Medio Oriente.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro, Andrés Fajardo, y el intendente de la ciudad, Othar Macharasvili, y contó con la participación de Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut; Ariel Aguirre, director de Ganadería del Ministerio de Producción de Chubut; Agustín Pazos, subsecretario de Agricultura y Ganadería; Nadine Yamila Serón, subsecretaria de Industrias y Comercio; Digna Hernando, administradora del Puerto; Domingo Squillace, gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento; y Fernando Barría, secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Por parte de las empresas extranjeras participaron Muaath Abdulkerem, representante de Al Mawashi Company, y Saud Alhumaitan, de Kuwait Livestock Transport and Trading (KLTT), compañías líderes a nivel mundial en la comercialización de ganado y transporte.

En este contexto, Fajardo explicó que “este es el resultado de un primer contacto que tuvimos hace unos tres meses, a través del Ministerio de Producción. Tuvimos una reunión virtual donde se avanzó en los aspectos técnicos y luego se los invitó a conocer el territorio. Hoy se concretó esta visita, tanto en Chubut como en Santa Cruz”.

El dirigente rural remarcó que se trata de un proyecto de largo plazo. “Esto no es de un día para el otro. Es una empresa que a nivel mundial mueve mucho ganado y son grandes importadores. Creemos que puede ser una ayuda importante si deciden invertir en nuestro sector porque abre una puerta más a nivel internacional y puede aportar soluciones a problemáticas estructurales que tiene el productor agropecuario local”, indicó.

En ese sentido, Fajardo destacó que la Patagonia podría convertirse en un nuevo proveedor frente al cierre de exportaciones de otros mercados. “Australia está cerrando su exportación de ganado en pie y se abre una oportunidad para la Argentina. Hoy no podemos exportar grandes volúmenes, pero sí podemos pensar en comenzar con escalas más pequeñas e ir creciendo año a año, con responsabilidad y sin prometer cosas que no se puedan cumplir”, sostuvo.

El presidente de la Sociedad Rural subrayó que avanzar en este tipo de proyectos requerirá inversiones en infraestructura y logística. “Hay que trabajar en conjunto y planificar a futuro: infraestructura, rutas, logística, planes de manejo, control de depredadores, programas sanitarios y gestión del agua. Son empresas que producen en secano y pueden aportar tecnología y conocimiento que nos ayude a mejorar la productividad local”, afirmó.

“ESTO ES MUY VALIOSO PARA LA REGION”

Por su parte, el intendente Othar Macharasvili valoró la visita de los empresarios kuwaitíes y el potencial del proyecto. “Es una visita muy importante, con un proyecto ambicioso que involucra tanto a Chubut como a Santa Cruz. Esta región tiene ventajas comparativas claras: puerto, zona franca y productores con mucha experiencia. Generar un emprendimiento que garantice continuidad en la demanda abre una expectativa concreta para diversificar la matriz productiva”, expresó.

Además, destacó que el proyecto no solo contempla la exportación de ganado en pie, sino también de carne procesada. “Se abre la posibilidad de exportar ovinos en pie y también cortes de carne, algo que ya se está analizando, y eso es muy valioso para la región”, agregó.

ACOMPAÑAMIENTO PROVINCIAL

Desde el Gobierno provincial, Agustín Pazos subsecretario de Industria y Ganaderia remarcó la importancia del vínculo entre el sector público y privado. “Recibir a los empresarios y vincularlos con las rurales y los productores es clave. Hoy lo que pretende Al Mawashi no se puede cumplir de manera inmediata, pero es un proyecto a mediano y largo plazo. La idea es reemplazar lo que hoy se importa desde Australia por producción argentina”, indicaron.

Asimismo, destacaron que, pese a la incertidumbre inicial, el proyecto puede avanzar mediante una prueba piloto que brinde previsibilidad. “Creemos que entre el sector privado, el Estado provincial, municipal y la empresa kuwaití se puede llegar a un entendimiento que dé certidumbre al proceso de comercialización”, señalaron.