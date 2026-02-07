Avanza a buen ritmo la obra de gas en barrio Abel Amaya

El secretario de Infraestructura supervisó los avances de la obra que llevará este servicio esencial a más de 170 familias del sector.

Desde la actual gestión municipal que encabeza el intendente Othar Macharashvili se viene impulsando un ambicioso plan de infraestructura en distintos barrios de la ciudad. Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es dotar de gas a aquellos sectores de nuestra ciudad que aún carecen de este servicio.

En ese contexto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, recorrió la obra de gas que se está desarrollando en barrio Abel Amaya y que brindará el servicio a 174 familias. Al respecto, el funcionario indicó que “estamos contentos por el grado de avance de los trabajos, ya que una de las carpetas que contempla la obra está finalizada y otra de ellas está en un 70% de ejecución”.

“La obra avanza acorde a los plazos previstos; la idea es que cuando llegue el invierno, las familias ya tengan el gas en sus domicilios. Esto mejora sustancialmente la calidad de vida porque les permitirá resolver los inconvenientes para calefaccionarse, teniendo en cuenta los costos de utilizar electricidad u otros métodos”, explicó.

Asimismo, Ostoich agradeció a los vecinos “por la paciencia y entendernos cuando surge algún tipo de demoras”, y a las empresas que “nos están acompañando; incluso Camuzzi nos está dando una mano para que los trámites se agilicen. El trabajo conjunto provoca que todo se lleve adelante de la mejor manera”.

Cabe recordar que desde el Municipio se continúa avanzando con obras de gas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Cordón Forestal, Presidente Ortiz, Cañadón La Francesa y próximamente iniciará trabajos en Laprida y Rodríguez Peña, entre otros barrios, beneficiando a cientos de familias que contarán con este servicio en Comodoro Rivadavia.