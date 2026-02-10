En medio de la polémica, el IPC de enero marcó 2,9%

El INDEC publicó el primer informe sobre precios luego del portazo de Marco Lavagna. Estuvo por encima de lo que esperaba el mercado.

Luego del portazo que dio Marco Lavagna por la decisión del Gobierno de frenar la publicación de un índice de precios actualizado desde este mes, y en medio de los cuestionamientos a la credibilidad que puede enfrentar tanto el Indec —y sus estadísticas— como el proceso de desinflación —la bandera del oficialismo—, el Indec informó este martes que el IPC de enero marcó un 2,9%.

El número estuvo por encima de lo que esperaba el mercado y registró una aceleración frente al 2,8% de diciembre. Es la quinta seguida. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) esperaba un 2,4% para enero.

El IPC oficial se basa en ponderadores de una Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004. Hace 22 años la pauta de consumo de la sociedad era otra: la actual carga del alquiler, del transporte, de las telecomunicaciones y, sobre todo, de las tarifas de servicios públicos no tienen nada que ver con la estructura de gastos de entonces.

Para una parte importante de la población, el alquiler y los servicios se llevan una porción decisiva del ingreso disponible, pero el IPC vigente los pondera como si fueran rubros secundarios.

Por eso, cuando suben tarifas y servicios, el índice no refleja lo que perciben los hogares: subestima el aumento del costo de vida en los rubros que hoy más presionan el presupuesto familiar.