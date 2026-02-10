Tensión en Rosario tras el acuartelamiento policial

Esta madrugada hubo protestas en esa ciudad, en la capital provincial y en otras localidades. Los manifestantes fueron desalojados por otros miembros de la fuerza.

La tensión en Rosario continúa. Policías y personal del Servicio Penitenciario se acuartelaron este lunes por la noche frente a la sede de la Jefatura de la fuerza en reclamo de mejoras salariales. Tras varias horas de protestas, hubo enfrentamientos con otros efectivos y fueron desalojados. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse y esta mañana se realizan “sirenazos”.

Las protestas comenzaron este lunes y se extendieron durante esta madrugada frente a la sede de la Jefatura de Policía de Rosario, ubicada en Ovidio Lagos al 5200.

Efectivos que patrullaban la ciudad se sumaron a la protesta que habían iniciado efectivos retirados y familiares de policías, para reclamar aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo.

Las manifestaciones de los policías también se extendieron a la ciudad de Santa Fe, donde varios patrulleros se ubicaron frente a la Casa de Gobierno provincial, y otras localidades de la provincia.

En Rosario la tensión fue en aumento. Los manifestantes prendieron fuego cubiertas hasta que las autoridades ordenaron el avance de efectivos de la fuerza contra los manifestantes, lo que derivó en choque entre agentes y en el desalojo de los efectivos que realizaban la protesta.

Poco antes de las 10 de este martes, las protestas volvieron a Rosario. Efectivos de la policía realizaron un “sirenazo” frente a la Jefatura de Policía.

Los efectivos, personal retirado y sus familiares se encuentran apostados frente a la sede de la fuerza, que se encuentra custodiada por un cordón policial. “No nos vamos a ir, nos vamos a quedar hasta que esto se resuelva”, afirmó un manifestante en declaraciones televisivas.

Además de en Rosario, este lunes también hubo protestas y acuartelamientos en Santa Fe, Reconquista, Vera, Rafaela, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda.

Una agente de la policía provincial que participó de la protesta contó en diálogo con Argentina 12 que las manifestaciones comenzaron la semana pasada, para reclamar un salario que cubra la canasta básica total.

Según dijo, los últimos incrementos que recibieron fueron del 1% por mes y debe realizar adicionales y trabajar con apenas “24 horas semanales de descanso” para poder reunir un monto que le permita cubrir las necesidades básicas de su familia.

La agente explicó que este lunes “por orden de la superioridad, (los policías que se manifestaban) fueron reprimidos por sus compañeros”. “Las que estábamos en primera fila éramos las mujeres y esta vez, por orden del jefe (los efectivos) avanzaron” y “arrojaron gas pimienta”.

También relató que hubo policías que se negaron a reprimir a sus compañeros.