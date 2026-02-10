El deterioro institucional hunde a Argentina en el ranking global de corrupción

El país perdió cinco posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. La falta de políticas anticorrupción y episodios recientes como los casos Libra y ANDIS impactaron de lleno en la evaluación internacional.

Argentina volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, al obtener 36 puntos sobre 100 y caer al puesto 104 entre 182 países evaluados. La medición refleja un empeoramiento en la percepción sobre la integridad del sector público y la capacidad del Estado para prevenir y sancionar prácticas corruptas.

El descenso de cinco posiciones se explica, según especialistas y organizaciones de la sociedad civil, por la ausencia de avances concretos en políticas anticorrupción, el debilitamiento de los mecanismos de control y una serie de casos recientes que deterioraron la confianza institucional.

Entre los episodios señalados se encuentra el caso Libra, que expuso falencias en los controles estatales y encendió alertas sobre posibles conflictos de intereses. A esto se suma la situación de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuya gestión fue cuestionada por irregularidades administrativas y falta de transparencia, generando un fuerte impacto negativo en la percepción pública.

Desde Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, advirtieron que en los últimos dos años no se registraron avances significativos en prevención, investigación ni sanción de la corrupción, ni en el fortalecimiento de los organismos de control, factores clave para mejorar la posición del país en el índice.

En el plano regional, Argentina se ubica en el puesto 19 sobre 33 países del continente americano, lejos de los estándares de países como Uruguay y Canadá, y con resultados similares a Estados con instituciones más frágiles. A nivel global, el ranking vuelve a estar encabezado por Dinamarca y Finlandia, mientras que Venezuela figura entre los peores desempeños.

Transparencia Internacional alertó que la inacción estatal frente a la corrupción no solo afecta los indicadores, sino que erosiona la calidad democrática y profundiza la desconfianza social, un fenómeno que se repite en gran parte de la región.

Con información de Clarín