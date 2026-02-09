Ganancias: ARCA puso en marcha el régimen simplificado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó el nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, una modalidad opcional que busca agilizar el cumplimiento del tributo mediante formularios precargados. La medida fue establecida a través de la Resolución General 5820/2026 y comenzará a aplicarse desde el período fiscal 2025.

El nuevo sistema permitirá a personas humanas y sucesiones indivisas realizar su declaración jurada a partir de información ya disponible en los sistemas de ARCA y de datos aportados por terceros. El contribuyente podrá revisar, modificar, confirmar y presentar la declaración de manera digital, reduciendo trámites y cargas administrativas.

Quiénes pueden acceder

El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina que cumplan con determinados parámetros de ingresos y patrimonio, y que no estén categorizadas como Grandes Contribuyentes. La adhesión es voluntaria y requiere cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Para optar por esta modalidad, los interesados deberán:

Ingresar al servicio “Sistema Registral” , opción “Ganancias PH Simplificada” , en el sitio web de ARCA.

Contar con Clave Fiscal nivel 3 o superior .

Declarar, con carácter de declaración jurada, que cumplen con los parámetros objetivos exigidos para permanecer en el régimen.

El sistema de adhesión estará habilitado a partir del 11 de febrero de 2026.

Atención para quienes ya estaban inscriptos

ARCA aclaró que los contribuyentes que ya se habían adherido al régimen simplificado bajo la normativa anterior (Resolución General 5.704) deberán convalidar su adhesión para el período fiscal 2025.

La convalidación deberá realizarse antes del vencimiento general de la declaración jurada. En caso de no efectuar este trámite, se entenderá que el contribuyente desistió de la opción y deberá presentar su declaración bajo el régimen general.

Bancarización y controles

La resolución incorpora criterios específicos sobre la bancarización de los ingresos y activos. Se considerará que los fondos están dentro del sistema financiero formal cuando se utilicen cuentas bancarias, billeteras virtuales o cuentas en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Por el contrario, no se reconocerán como válidas aquellas operaciones en las que los fondos se perciban en efectivo, incluso si luego son depositados en una cuenta bancaria.

Con esta medida, ARCA apunta a simplificar el cumplimiento del Impuesto a las Ganancias para un amplio universo de contribuyentes, al tiempo que refuerza los controles sobre la trazabilidad de los ingresos y los movimientos financieros.