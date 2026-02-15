Detienen a un hombre tras robar bebidas alcohólicas

El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Seccional Tercera luego de un rastrillaje en la zona. Parte de la mercadería fue recuperada a pocos metros del local.

Un hombre de 28 años fue arrestado este sábado por la tarde, acusado de sustraer bebidas alcohólicas de un comercio ubicado en la intersección de las calles Clarín y avenida Canadá.

El hecho se registró alrededor de las 19.45, cuando una empleada del local dio aviso a la Policía tras advertir el faltante de mercadería. De inmediato, efectivos de la Seccional Tercera iniciaron un recorrido por las inmediaciones en busca del presunto autor.

Minutos después, el sospechoso fue localizado en las cercanías y reconocido como la persona involucrada en el hecho. Durante el procedimiento, los uniformados hallaron una botella de cerveza abandonada en la esquina de avenida Canadá y Estados Árabes.

El individuo, identificado por sus iniciales A. M. D., quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes.