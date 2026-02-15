Persecución en Pueyrredón: conducía ebrio, sin luces y en contramano

El automovilista fue interceptado tras evadir a la Policía durante un control preventivo. Circulaba sin seguro obligatorio y el test de alcoholemia arrojó 1 gramo de alcohol por litro de sangre.

Un conductor fue demorado durante la madrugada en el barrio Pueyrredón luego de protagonizar una breve persecución policial que se inició a partir de una infracción de tránsito.

De acuerdo con fuentes oficiales, el episodio ocurrió mientras efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo y advirtieron la circulación de una camioneta Volkswagen Saveiro que no tenía luces traseras encendidas. Ante esa irregularidad, activaron la sirena para indicarle al automovilista que detuviera la marcha.

Sin embargo, el conductor desoyó la orden y continuó su trayecto, incluso avanzando por una calle en sentido contrario, lo que motivó el seguimiento policial. Finalmente, fue alcanzado en la intersección de avenida La Nación y Olavarría.

Una vez interceptado, los agentes verificaron que el hombre no contaba con el seguro obligatorio del vehículo. Minutos más tarde, personal de tránsito realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo: 1 g/l de alcohol en sangre.

Tras constatar las infracciones, se labraron las actuaciones correspondientes y el rodado quedó sujeto a las medidas previstas por la normativa vigente.