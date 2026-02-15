Regatas ganó el clásico correntino y es puntero de la Liga Nacional

El “Remero” se impuso 91-79 sobre San Martín. Iván Gramajo fue el jugador del partido con 25 puntos. En el otro encuentro, Platense derrotó 82-68 a Olímpico.

Regatas superó este sábado a San Martín por 91 a 79 y de ese modo, saltó a la punta de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, tras jugarse una nueva edición del clásico de Corrientes.

En el inicio San Martín mostró condiciones a través de un juego colectivo fluido. Sin embargo, Regatas rápidamente se puso en partido y el encuentro se tornó golpe por golpe y el primer parcial terminó 20-20.

Los dueños de casa castigaban en la zona pintada con Lautaro Berra y el “Remero” lo hacía desde el perímetro con Iván Gramajo. Con buenas respuestas desde el banco, el equipo de Juan Varas logró tomar la delantera, aprovechando también la falta de efectividad del rival y se fue al descanso largo arriba por 36 a 45, informó Prensa San Martín.

Ya en la segunda mitad, Regatas salió con todo y logró sacar una diferencia máxima que fue de 13 puntos aprovechando buenas ofensivas a través de Juan Diego Tello en el poste bajo y que el rojinegro se quedó sin sumar puntos. Un tiro anotado de media cancha de Mateo Rearte le dio vida al local que se fue abajo en el tercer cuarto por 59 a 70.

San Martín salió al tercer cuarto con energía y le puso suspenso y dramatismo al partido mediante Rearte y Moreira pero no fue suficiente para descontar la diferencia ni parar el ataque remero que se quedó con el segundo clásico de la temporada por 79 a 91.

TRIUNFO “CALAMAR”

Por su parte, en el otro partido que se jugó este sábado en horas de la noche, Platense se hizo fuerte en Vicente López y le ganó oor 82-68 a Olímpico de La Banda, que tiene como DT al comodorense Martín Villagrán.

Tras un comienzo muy igualado y la detención del partido por la caída de un árbitro, el trámite se reanudó con un mejor cierre de Platense. El “Calamar” golpeó primero con el gran juego interior de Derrick Woods (nueve puntos en el primer parcial) y la eficacia de Julián Morales desde larga distancia (dos triples anotados). Con esa producción ofensiva, el conjunto de Vicente López logró despegarse y cerró el primer cuarto con una ventaja de cinco unidades, 21-16.

En el segundo parcial, el “Marrón” sostuvo su juego colectivo (10 asistencias) y, gracias a ese buen inicio, estiró la diferencia a diez puntos (32-22). Sin embargo, Olímpico reaccionó con el correr de los minutos. Franco Vieta asumió protagonismo, acompañado por Dennis McKinney, y los visitantes comenzaron a descontar. De todos modos, no consiguieron quebrar la defensa local y Platense se fue al descanso arriba por 37-31.

En el inicio de la segunda mitad, el “Calamar” volvió a marcar el ritmo y sorprendió con una racha de 10-1 en los primeros dos minutos. Olímpico intentó responder con mayor presencia en la pintura (44% en el cuarto), pero la defensa de Platense volvió a ser determinante: presionó en toda la cancha, forzó pérdidas y recuperó siete balones. Así, el dueño de casa llegó al último cuarto con una ventaja de seis puntos, 55-49, informó Prensa Platense.

En el tramo final, los dirigidos por Martín Yangüela mantuvieron la intensidad y terminaron de imponer condiciones. Eric Flor tuvo un gran último cuarto y el equipo se apoyó en el dominio de los rebotes (40 en total) para controlar el juego. De esta manera, Platense selló una nueva victoria en La Liga Nacional y dejó su récord en 10-13.

Este domingo, mientras tanto, la fase regular continuará con tres partidos. En Comodoro Rivadavia, el local Gimnasia y Esgrima recibirá a Obras desde las 20, Peñarol de Mar del Plata se medirá a partir de las 20:30 ante Argentino de Junín, mientras que a las 21, Independiente jugará en Oliva ante Unión de Santa Fe.