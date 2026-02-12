Jugador de Independiente de Oliva le lanzó un botellazo al público de Ferro

La victoria Verdolaga por 88-82 terminó de la peor manera cuando los protagonistas del elenco cordobés abandonaban el recinto y se cruzaron con los hinchas locales en Caballito: agresiones cruzadas y escándalo.

Ferro sumó el miércoles una victoria por 88-82 en Caballito frente a Independiente de Oliva que le sirvió para posicionarse en lo alto de la Liga Nacional de Básquetbol.

Pero la nota de la noche la dio el escandaloso final, en la que hubo agresiones cruzadas entre los hinchas locales y los jugadores visitantes incluido Patricio Tabarez, ¡que le lanzó un botellazo al público!

La tensión había comenzado un rato antes desde el juego, parejo y candente, con chispazos entre los protagonistas. El cierre se dio con más de lo mismo y provocó un festejo excesivo de los Verdolagas, que también encendió la mecha de los insultos para los cordobeses. Así fue que Tabarez respondió de la peor forma de cara a la tribuna del Héctor Etchart.

La acción no hizo más que escalar la bronca y los hinchas se enfurecieron: otra botella hizo entonces el trayecto inverso hasta impactar en Francisco Conrradi, de Independiente (O). Entonces, sus colegas del anfitrión se metieron para separar y poner paños fríos para bajar el telón de la lamentable escena.