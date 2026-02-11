Gimnasia perdió un partido increíble en suplementario

Tras estar arriba por 25 de ventaja, cayó de visitante 97-94 ante Olímpico por una nueva fecha de la Liga Nacional y no pudo tomarse revancha en La Banda. Dato y Chacón no pudieron jugar.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con bajas en su plantel y pese a haber estado arriba por 25 puntos (38-63), cayó este martes en suplementario ante Olímpico de La Banda por 97-94 -habían igualado en 90-, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Vicente Rosales, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca y Alejandro Costa, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 14-26, 35-58, 71-73 y 90-90.

Antes del inicio del juego, se realizó un minuto de silencio en memoria de Fabián Borro, expresidente de la Asociación de Clubes y de la Confederación Argentina, quien falleció este martes a los 64 años.

En el “Verde” no jugaron Martiniano Dato ni Marcos Chacón, afectados por un cuadro de gastroenterocolitis, mientras que Anyelo Cisneros, también con algunos síntomas, sí pudo ser parte del partido.

Además, no integraron el banco de sustitutos los juveniles Jesús Arturo Centeno y Valentino Ayala, quienes por la misma razón, tampoco jugaron el partido por la Liga Próximo.

Gimnasia fue claramente superior en el arranque. En el primer cuarto acribilló desde el perímetro con tiros largos de Cosolito y Horton, para despegarse rápidamente 26 a 14. Con energía, intensidad defensiva y buenas decisiones ofensivas, el elenco patagónico amplió la brecha en la primera mitad hasta alcanzar una máxima de 23 puntos, con Horton y Cisneros comandando el goleo, informó Prensa Olímpico.

Tras el descanso largo comenzó la reacción local. Olímpico insinuó la remontada con triples de Edwin Mijares y Ascanio, además de penetraciones incisivas de Pérez, que

permitieron achicar la diferencia hasta colocarse 66 a 61 a falta de 2:40. El tercer segmento se cerró con el Negro apenas dos puntos abajo (73 a 71), con Bressan, Ascanio y Pérez como estandartes del repunte.

El último cuarto fue de máxima tensión. Olímpico logró pasar al frente 87 a 84 tras un bombazo de Pérez, pero Gimnasia respondió y el cierre fue palo a palo hasta desembocar en un empate en 90 que llevó la definición a la prórroga.

En el suplementario, el equipo bandeño mostró mayor claridad y fortaleza mental para administrar mejor las posesiones decisivas y sellar el triunfo por 97 a 94, coronando una remontada memorable.

Gimnasia (13-11), que por primera vez en la temporada se vuelve con las manos vacías, regresará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia para descansar, y luego volver al trabajo con miras al juego de este domingo desde las 20 ante Obras Basket.

Síntesis

Olímpico 97 (90) / Gimnasia 94 (90)

Olímpico (14+21+36+19+7): Agustín Facelllo 2, Franco Vieta 8, Valentín Forestier 0, Dennis Mc Kinney 8 y Gonzalo Bressan 15 (fi); José Ascanio 15, Edwin Mijares (x) 7, José Montero 18, Santiago Pérez 20 y Santino Romegialli 1. DT: Martín Villagrán.

Gimnasia (26+32+15+17+4): Emiliano Toretta 11, Federico Grun 10, Mauro Cosolito 10, Anyelo Cisneros 17 y Bryan Carabalí 8 (fi); Carlos Rivero 9, Kenneth Horton 17 y Sebastián Carrasco 12. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 14-26, 35-58, 71-73 y 90-90.

Arbitros: Juan Fernández, Julio Dinamarca y Alejandro Costa.

Estadio: Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero).