Gimnasia va por otra victoria ante Quimsa

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este domingo a Quimsa de Santiago del Estero, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Ciudad, dará comienzo a las 11 y será televisado por la señal de TyC Sports.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, se encuentra pasando por un gran momento. Se ubica sexto en la tabla, viene de dos victorias en fila, siendo la última ante Independiente de Oliva, a quien derrotó por 91-82, y de esa manera lo bajó de la cima de la tabla.

Gimnasia (13 triunfos y 9 caídas) irá por más en esta mañana de domingo ante un Quimsa, que viene en franca levantada.

La “Fusión”, que en la anterior fecha estrenó a Lucas Victoriano en la dirección técnica, en lugar de Leandro Ramella, llega a este partido con tres victorias en fila y también busca escalar en la tabla.

En su última presentación, Quimsa aplastó de local a Peñarol de Mar del Plata por 89-66, con 24 puntos de Brandon Robinson y 16 de Tyren Jhonson.

El elenco de Santiago del Estero podría arrancar el juego con la siguiente formación: Diego Figueredo, Robinson, Leonardo Lema, Jhonson y Jerome Meyinsse.

En el banco de relevos estarán Sebastián Orresta, Matías Solanas, Sammie Freeman, Diego Colomb, Fausto Ruesga, Facundo Peralta y Néstor González.

Gimnasia, mientras tanto, podría salir con la formación que lo hizo en los dos últimos juegos. Es decir que empezará con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco estarán Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Kenneth Horton, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, y los juveniles Jesús Centeno, y Valentino Ayala o Natalio Santacroce.

EN EL SOCIOS FUE VICTORIA “VERDE”

Gimnasia y Quimsa se enfrentaron el 18 de diciembre de 2025 por la primera rueda en el Socios Fundadores, con triunfo para el equipo chubutense por 86 a 78.

En Gimnasia, los destacados fueron Cisneros (18 puntos), Toretta (17 tantos, 5 rebotes y 8 asistencias), Chacón (15 unidades, 6 rebotes y 4 pases gol) y Grun (13 puntos).

Por el lado de Quimsa, que en ese partido no contó con Meyinsse por razones personales, los mejores fueron Solanas y Figueredo, ambos con 17 tantos, mientras que 16 aportó Robinson.

Además, en ese partido, el puertorriqueño Christian Negron, que dejó a fines de diciembre el equipo, totalizó 13 unidades y metió 2 tapas.

Otro de los que no está más en el conjunto santiagueño es Nicolás Romano, mientras que el club sumó a Freeman.

Será un Quimsa distinto, donde Gimnasia intentará hacer todo lo posible para irse del “Ciudad” con la victoria.

Tras ese partido, Gimnasia continuará en la misma provincia, aunque será para dirigirse a La Banda y visitar a Olímpico, el equipo que dirige el comodorense Martín Villagrán y con quien se medirá este martes a partir de las 22.