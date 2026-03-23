El escolta de Gimnasia de Comodoro Rivadavia habló tras el triunfo ante Platense, el séptimo seguido del equipo, que le permite estar tercero en la Liga Nacional de Básquet.

Federico Grun: "tenemos que seguir trabajando con los pies en la tierra"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se afirmó este domingo en el tercer puesto de la Liga Nacional de Básquet, tras vencer ajustadamente a Platense por 81-78.

Ese triunfo, le permitió al equipo que dirige el rosarino Pablo Favarel, festejar su séptima victoria en fila, la 20ª en lo que va de la temporada, para seguir siendo protagonista de una fase regular donde los equipos se juegan todo por asegurarse quedar en puestos de playoffs.

Luego del partido, el escolta Federico Grun brindó sus sensaciones en diálogo con el Departamento de Prensa del club “mens sana”.

“Tenemos que seguir construyendo, seguir haciendo un trabajo como el que venimos haciendo hasta ahora, con los pies en la tierra y trabajando muy duro”, expresó.

“Fue un partido difícil, como todos los que nos quedan hasta el final. Me parece que se empieza a definir un montón de cosas en la Liga y tenemos que seguir trabajando mucho, con los pies en la tierra y creyendo en lo que hacemos”, sentenció el jugador de 29 años.

Los números de Grun, que luce la camiseta número 77, fueron los siguientes: 7 puntos (2-4 en dobles y 1-4 en triples), con 3 asistencias, tuvo 1 en rebote, recupero y pérdida durante los 14’18” que permaneció en la cancha, además de tener solo dos faltas personales.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudará en las próximas horas su preparación, ya con miras a encarar la última gira de la fase regular.

Primero -el sábado a las 11:30- deberá visitar al escolta Oberá de Misiones -rival con quien perdió en el Socios Fundadores-, mientras que dos días después se presentará en el “Roberto Pando” y desde las 20:30 ante San Lorenzo de Almagro, a quien le ganó en Comodoro Rivadavia.