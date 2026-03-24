El plantel trabajó con todos sus jugadores de cara a los partidos ante Oberá de Misiones y luego frente a San Lorenzo por la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia regresó al trabajo para su última gira de la fase regular

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia retornó este martes a sus entrenamientos, con miras a la última gira que realizará por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que dirige técnicamente Pablo Favarel, trabajó con todos sus jugadores, ya con miras a los juegos frente a Oberá -el sábado en Misiones- y frente a San Lorenzo, dos días después en el “Roberto Pando”.

En ese contexto, estrenaron Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Federico Grun, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, Ciro Melo, Natalio Santacroce y Benjamín Anríquez.

Como es habitual, el entrenador Favarel estuvo acompañado en la práctica por sus asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico José Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín.

El plantel volverá a entrenarse este miércoles también en horas de la mañana, el jueves realizará la última práctica, mientras que en la madrugada del viernes, el plantel viajará con destino a Misiones.

El partido ante Oberá, a jugarse en el estadio Luis Augusto Derna, se jugará este sábado a las 11:30, con televisación de TyC Sports.

Cabe destacar que el viernes desde las 21, se jugará el partido por una nueva fecha de la Liga Próximo, entre ambas instituciones.

Gimnasia, que se ubica tercero en la tabla con 20 triunfos y 11 derrotas, buscará en esta gira prolongar su gran momento, ese que lo llevó a estar en la posición que se encuentra ahora, con siete victorias al hilo.