Racing le cortó una racha de diez victorias a Quimsa

El equipo de Chivilcoy logró un histórico triunfo ante el elenco santiagueño por 82-73. También ganaron Regatas, Instituto y Olímpico.

Racing de Chivilcoy logró una victoria histórica al imponerse por 82 a 73 frente a Quimsa de Santiago del Estero y cortó con una racha de 10 victorias en fila de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, en un partido en el que supo marcar diferencias en momentos clave del juego.

El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que cerró el primer cuarto arriba por 24-15. En tanto, en el segundo período, Racing sostuvo la intensidad y amplió la ventaja con un parcial de 25-22, yéndose al descanso largo con una diferencia de 12 puntos.

En el tercer cuarto, Quimsa reaccionó y logró recortar la distancia tras imponerse por 19-13, generando un cierre abierto de cara al último período.

Sin embargo, Racing volvió a hacerse fuerte en el tramo final, ganando el último cuarto 20-17 y asegurando el triunfo.

En el conjunto de Chivilcoy se destacaron Emilio Stucky, quien registró 25 de valoración con 12 puntos y 10 rebotes, y Joaquín Valinotti, que aportó 20 de valoración, 17 puntos y 5 asistencias.

Por el lado de Quimsa, el jugador más destacado fue Lema, con 28 de valoración, 21 puntos y 8 rebotes, seguido por Meyinsse, quien sumó 16 de valoración y 10 puntos, informó Prensa Racing de Chivilcoy.

SEBASTIAN GANO EN EL DUELO DE HERMANOS

Por su parte, en el duelo de los hermanos González, el que festejó en la templada noche cordobesa fue para Sebastián: Instituto venció a Independiente por 89 a 78 con un gran juego colectivo. Leandro Vildoza fue el MVP del encuentro con 24 unidades de valoración.

El Albirrojo desarrolló una contundencia necesaria a lo largo de la etapa inicial, imponiéndose 31-17 en el primer cuarto y yéndose al descanso 48-33 arriba. ¿Las claves? Vildoza y Monacchi encendidos y sin piedad ante la defensa de Oliva, que tuvo lo mejor en Enzo Filippetti.

El complemento continuó por la misma senda, aunque por momentos algo más ajustado en el trámite: los bombazos de Kadir Pomare y Tomás Monacchi le permitieron a la Gloria mantenerse arriba en el marcador. Vicente Garello también tuvo su aporte. A su vez, en la visita hubo pasajes positivos de Felipe Barrionuevo, pero no fue suficiente para contrarrestar el gran partido del glorioso cordobés, informó Prensa Instituto.

DEBUT CON TRIUNFO DE RAMELLA EN REGATAS

Los playoffs de la Liga Nacional están a la vuelta de la esquina, y un partido clave de cara a ello, Regatas Corrientes le ganó 77-70 a Ferro Carril Oeste en el Fortín Rojinegro en el primer encuentro con Leandro Ramella como director técnico.

Tras un inicio adverso donde llegó a estar abajo por 13 puntos, el conjunto del Parque Mitre mostró reacción y un cambio de aire, con una defensa consolidada en el segundo tiempo y un ataque inteligente y bien distribuido.

El goleador del juego fue Juan Tello Palacios con 18 puntos, bien acompañado por Juan Pablo Corbalán con 16 y Andrés Jaime con 15. En el Verdolaga se destacaron Alejandro Diez y Valentín Bettiga con 14 cada uno.

Ferro pudo tomar el control del juego de manera temprano, con su típica dinámica defensiva y con un ataque tremendamente efectivo, lanzando 5/6 en los primeros siete de juego para llegar a ponerse 10-23. Regatas, que tuvo muchas perdidas en primera línea (5), pudo recortar en el cierre y dejar 20-27 el primer capítulo. La energía cambió en el segundo periodo, con un Jaime anotador, el Fantasma pudo pasar al frente 33-31 en cuatro minutos. Sin embargo, no pudo administrar el resultado, nuevamente padeció en defensa y con pérdidas que dejaron la primera mitad 40-44.

La segunda parte ya arrancó con un duelo parejo, donde el dueño de casa pudo emparejar la situación equilibrando la intensidad defensiva con los de Caballito y en ataque apostando por golpear en la pintura, logrando adueñarse del tercer parcial 57-56. Los últimos diez minutos arrancaron con todo para el Fantasma, que metió un parcial de 8-0 en dos de juego para sacar nueve, 65-56. A partir de allí fue consistente en lo que había conseguido, lo pudo mantener, y manejó los hilos hasta el cierre, aguantando la embestida rival y ganando 77-70, informó, mientras tanto, Prensa Regatas Corrientes.

VICTORIA DE OLIMPICO

En el otro partido que se jugó este lunes, Olímpico de La Banda le ganó de visitante a Unión de Santa Fe por 101-83. Gonzalo Bressan fue la figura de la noche con 17 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

El arranque del partido lo tuvo al Tatengue lastimando desde el perímetro con 3/3 en las primeras posesiones para tomar rápidamente el control del luminoso. Promediando el parcial, al no encontrar respuestas defensivas en cancha, el comodorense Martín Villagran entrenador visitante. acudió al primer tiempo muerto de la noche. A la salida de éste Olímpico mejoró en ataque y pudo acortar la brecha. Determinante Felipe Queiros en el primer cuarto con 13 puntos en 8 minutos en cancha.

En el segundo parcial Olímpico manejó con mayor criterio la bola en ataque, levantó su defensa (anotó 30 puntos), y pasó al frente en el marcador.

La visita prolongó su buen momento en los primeros instantes del segundo tiempo conquistando la máxima distancia del partido con 21 puntos. Union no logró frenar la embestida santiagueña y tampoco pudo anotar puntos fáciles por lo que la distancia en el tanteador se hizo muy cuesta arriba para los dirigidos por Ariel Rearte.

En el epílogo del partido Olímpico manejó con criterio la bola, aprovechó la ventaja obtenida y se quedó con la victoria por 101 a 83, expresó el parte de prensa de Olímpico.