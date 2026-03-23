Derrotó ajustadamente de local a Platense por 81-78 y de esa manera llegó a las 20 victorias en la temporada de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia sumó su séptimo triunfo al hilo y se afirma en el tercer puesto

En un final ajustado, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó a Platense por 81-78 y de ese modo, festejó su séptima victoria en fila, que le permite afirmarse en el tercer puesto de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-22, 47-38 y 66-57.

Como ya sucedió en alguna otra ocasión, el pívot Bryan Carabalí fue clave en defensa, sobre todo en los últimos segundos, para que Gimnasia, vuelva a ganar en casa y acercarse así a su primer objetivo: los playoffs.

El primer cuarto se lo llevó la visita porque contó con un gran trabajo de Julián Morales, autor de 11 puntos, con 3 triples. Mientras que en local, se destacada Carabalí con 10 tantos y 3 tapones.

En el segundo cuarto, la historia fue distinta. Gimnasia logró igualar el juego en 25 por un triple de Sebastián Carrasco y más adelante, una volcada de Mauro Cosolito dejó el juego 29-27, por lo que a 7’02”, Martín Yangüela, DT del “Calamar” tuvo que pedir un minuto.

Desde ese instante, Gimnasia lució mejor tanto en defensa como en ataque. Metió un parcial de 17-5, con triples de Carrasco y Marcos Chacón, y de esa manera lograba sacar 10 de ventaja (37-27).

Minutos más tarde, Cosolito, uno de los capitanes que tiene el equipo, marcó un doble, para que Gimnasia saque 13 (43-30), y llevarse luego el parcial 47-38, al finalizar el primer tiempo.

Carrasco, Carlos Rivero, Chacón y Cosolito marcaban entre los cuatro 26 puntos, y así Gimnasia se iba a los vestuarios con ventaja de 9.

Luego del descanso largo, Gimnasia logró mantener la diferencia, destacándose las labores de Cisneros con 5 tantos y en la visita, el que la metía era el pívot Nicolás Burgos (10).

Gimnasia arrancaba el último cuarto ganando por 9 (66-57), pero la visita se vino con todo en el final. Morales la seguía metiendo y con el aporte de Derrick Woods y Eric Flor, Platense se puso en partido. Encima, logró pasar al frente con un doble de Tobías Franchela para dejar el juego 75-76, pero luego Chacón respondió en la pintura con un doble, y se vino el minuto del conjunto de Vicente López.

En los últimos segundos, Carabalí fue decisivo al meterle una tapa a Flor, cuando buscaba el cesto y luego Emiliano Toretta y Marcos Chacón, con cuatro libres, sentenciaron el apretado, pero merecido triunfo del “Verde”.

En el final, Flor intentó de tres, la pelota dio en el cesto, y el recupero le quedó Carabalí y así Gimnasia llegó a las 20 victorias en la Liga Nacional de Básquet.

En Gimnasia, el goleador fue Chacón con 18 puntos, y luego lo siguió el ecuatoriano Carabalí, autor de 15 tantos, 11 rebotes y 5 tapas, mientras que el chileno Carrasco aportó 13 unidades y dio 2 pases gol, además Rivero colaboró con 10 puntos.

En la visita, mientras tanto, su mejor vía de gol resultó el ala pívot Morales, máximo anotador del juego con 27 puntos (6/10 en triples), 5 rebotes, 4 recuperos y una tapa y 2 asistencias.

Luego lo siguió Flor con 14 tantos, 6 rebotes y 2 recuperos, mientras que Burgos anotó 12 unidades, bajó 9 rebotes y metió una tapa.

De esa manera, Gimnasia llegó a siete victorias en fila que le permite están en el tercer escalón de la tabla. Ahora, será tiempo de descansar, y prepararse para una nueva gira, donde deberá visitar a Oberá de Misiones -el escolta- y luego a San Lorenzo de Almagro.

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Síntesis

Gimnasia 81 / Platense 78

Gimnasia (20+27+19+15): Emiliano Toretta 2, Federico Grun 7, Martiniano Dato 3, Anyelo Cisneros 9 y Bryan Carabalí 15 (fi); Kenneth Horton 0, Marcos Chacón 18, Mauro Cosolito 4, Sebastián Carrasco 13 y Carlos Rivero 10. DT: Pablo Favarel.

Platense (22+16+19+21): Juan Guerrero 2, César Jara 6, Eric Flor 14, Julián Morales 27 y Derrick Woods 9 (fi); Nicolás Burgos 12, Robert Woodard 4, Tobías Franchela 4 y Franco Smaniotti 0. DT: Martín Yangüela.

Parciales: 20-22, 47-38 y 66-57.

Arbitros: Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina.

Estadio: Socios Fundadores.