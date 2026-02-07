Ferro le ganó el clásico a Atenas

El conjunto de Caballito se impuso por 93-79 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Ferro Carril Oeste derrotó este sábado de local a Atenas de Córdoba por 93-79 en el clásico de los 80’ y que correspondió a una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, fue arbitrado por Juan Fernández, Roberto Smith y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 26-9, 51-30 y 76-56.

El dueño de casa no pudo contar con Luis Carrillo -reemplaza al lesionado Eduardo Vasirani, que se pierde lo que resta de la temporada- ya que todavía no le llegó la habilitación de FIBA, mientras que la visita tuvo tres bajas: Nakye Sanders, Nicolás Zurschmitten y Lucas Arn, los tres por lesión.

El primer tiempo fue favorable al equipo local que dominó de principio a fin. Los ataques comenzaron efectivos para Oeste mientras que Atenas intentó lastimar desde la zona pintada. Con diferencia y contundencia Ferro se fue mal descanso 51 a 30 arriba.

En el complemento la historia siguió igual: Ferro dominó hasta el final. Si bien El Griego se aproximó en el cierre aprovechando un bache negativo de su rival, los dirigidos por Fernández mantuvieron su ventaja corriendo y se quedaron con el partido por 93 a 79.

En la próxima jornada Ferro recibirá a Independiente de Oliva mientras que Atenas hará lo mismo con Unión de Santa Fe.

Síntesis

Ferro 93 / Atenas 79

Ferro (26+25+25+17): Jano Martínez 9, Emiliano Lezcano 10, Jonatan Torresi 17, Valentín Bettiga 7 y Alejandro Diez 8 (fi); José Defelippo 2, Facundo Piñero 17, Felipe Rodríguez 21, Rodrigo Gallegos 2 y Tobías Tamagusuku 0. DT: Federico Fernández.

Atenas (9+21+26+23): Carlos Buendía 19, Luciano González 13, Santiago Ferreyra 6, Danjel Purifoy 13 y Juan Cruz Oberto 23 (fi); Ramiro Ledesma 2, Tiago Tomatis 3 y Benjamín Imaz 0. DT: José Luis Pisani.

Parciales: 26-9, 51-30 y 76-56.

Arbitros: Juan Fernández, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Estadio: Héctor Etchart (CABA).