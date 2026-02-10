Gimnasia buscará tomarse una revancha especial en La Banda

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este martes a Olímpico de La Banda por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.
El partido, que se jugará en el estadio Vicente Rosales, dará comienzo a las 22, y tendrá como árbitros a Juan Fernández, Julio Dinamarca y Alejandro Costa.
El equipo, que dirige Pablo Favarel, viene de caer en un partido muy parejo, ante Quimsa de Santiago del Estero, por 92-82.
De esa manera, Gimnasia ahora se ubica noveno en la tabla con un score positivo de 13 victorias y 10 derrotas, en 23 presentaciones.
Por su parte, Olímpico, que dirige el comodorense Martín Villagrán, se encuentra 14º en la tabla con 10 triunfos y 14 caídas, y llega a este partido con una derrota de local ante Peñarol de Mar del Plata por 87-74.
Estos dos equipos se enfrentaron en el Socios Fundadores el 10 de octubre de 2025 por la primera rueda, con triunfo del “Bandeño” que se impuso por 70-67, en un partido en donde el “Verde” lo podía haber ganado.
En ese contexto, Franco Vieta y Gonzalo Bressan se destacaron con 15 puntos cada uno, mientras que 13 aportó el ala pívot José Ascanio.
Por el lado de Gimnasia, el pívot salteño Carlos Rivero había tenido una gran labor con 19 puntos, 8 rebotes y 4 recuperos, mientras que 11 marcaron Emiliano Toretta y Mauro Cosolito.
Este martes vuelven a verse las caras, pero la cita será en La Banda.
El dueño de casa podría salir con una inicial conformada por: Agustín Facelllo, Franco Vieta, Dennis Mc Kinney, José Ascanio y Gonzalo Bressan.
Como relevos estarán Valentín Forestier, José Montero, Santiago Pérez, Edwin Mijares, Jeremías Barco y Santino Romegialli.
Gimnasia, mientras tanto, seguramente salga con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.
En el banco estarán Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Kenneth Horton, Carlos Rivero y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce o bien Valentino Ayala.
ANTES JUEGAN LOS PIBES
Por otra parte, este martes, pero a partir de las 18:30, se jugará el partido por la Liga Próximo, en donde el “Verde” buscará volver al triunfo tras la derrota sufrida ante Quimsa (87-84).
Los dirigidos por Gustavo Sapochnik se ubican 11º en la tabla con 10 triunfos y 13 caídas, mientras que Olímpico, marcha en el último puesto con 22 derrotas y solo 2 victorias.