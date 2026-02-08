Gimnasia, en un encuentro parejo, perdió con Quimsa

Cayó de visitante por 92-82 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Martiniano Dato fue el goleador del juego con 22 puntos.

En un partido que se definió recién en los últimos minutos, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de visitante frente a Quimsa de Santiago del Estero por 92-82 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad, fue arbitrado por Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Sebastián Vasallo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 26-26, 49-48 y 68-68.

El inicio fue parejo y efectivo, Figueredo con ocho puntos para el local y en la visita Toretta junto a Dato con cinco cada uno para el 14-14. Ambos equipos rotaron jugadores, Freeman y Solanas intentaron crear ventaja para la Fusión pero del otro lado sumó Horton para el 26 a 26.

Triples de Johnson y Robinson movieron el score de Quimsa, mientras que Gimnasia contestó con Cosolito. Cuando parecía que Dato mandaba a los dirigidos por Favarel arriba al entretiempo, un triple de Lema estampó el 49-48 santiagueño.

Luego del descanso la dupla Dato-Toretta le dio ventaja de seis a los de Comodoro Rivadavia, tras un minuto del local, Robinson encontró los aciertos en ofensiva para no quedarse atrás. Tras un nuevo pasaje gol a gol, 68 iguales a falta de diez minutos, informó Prensa Quimsa.

Las defensas aparecieron con el inicio del último segmento, Lema con una volcada levantó al público presente, pero cinco puntos de Cisneros ponían el 78-78 con 2:40. Meyinsse y Johnson fueron claves cerca de los aros sumando y tomando rebotes defensivos frente a un rival que no pudo ante la férrea defensa de Quimsa.

Johnson a distancia liquidó el encuentro, victoria de los dirigidos por Victoriano por 92 a 82. Brandon Robinson se destacó con 17 tantos, además de los 14 puntos con 8 rebotes de Jerome Meyinsse, del otro lado Martiniano Dato aportó 22.

Gimnasia (13-10), que ahora marcha noveno, viajará ahora hasta La Banda para medirse este martes -desde las 22- ante Olímpico (10-14), que dirige el comodorense Martín Villagrán.

………………

Síntesis

Quimsa 92 / Gimnasia 82

Quimsa (26+23+19+24): Diego Figueredo 8, Brandon Robinson 17, Leonardo Lema 8, Tyren Jhonson 12 y Jerome Meyinsse 14 (fi); Sebastián Orresta 5, Sammie Freeman 6, Matías Solanas 11, Diego Colomb 4 y Fausto Ruesga 7. DT: Lucas Victoriano.

Gimnasia (26+22+20+14): Emiliano Toretta 11, Federico Grun 5, Martiniano Dato 22, Anyelo Cisneros 11 y Bryan Carabalí (x) 5 (fi); Mauro Cosolito 5, Carlos Rivero 3, Sebastián Carrasco 5, Kenneth Horton 9 y Marcos Chacón 6. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 26-26, 49-48 y 68-68.

Arbitros: Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Sebastián Vasallo.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).