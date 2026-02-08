El hecho ocurrió en Casimiro Pella e Yrigoyen. El detenido se negó al test de alcoholemia y en su auto hallaron una 9 mm.

Disturbios a la salida de un boliche y un joven detenido con un arma

Un joven de 29 años fue detenido este domingo por la mañana tras protagonizar un violento episodio a la salida del local nocturno “Irlanda”, en el barrio Humberto Beghin. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Seccional Tercera alrededor de las 7 de la mañana.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos intervinieron en la esquina de la calle Casimiro Pella y la avenida Hipólito Yrigoyen luego de ser alertados sobre un tumulto de jóvenes en la vía pública. Testigos indicaron que uno de los involucrados habría proferido amenazas con un arma de fuego antes de subir a un automóvil Chevrolet Cruze de color negro.

El vehículo fue interceptado a pocos metros del lugar y se identificó a su conductor, quien no portaba armas entre sus prendas tras un palpado preventivo. Sin embargo, al solicitarle la documentación del rodado, se constató que tenía la licencia de conducir vencida y carecía de seguro obligatorio.

Durante el procedimiento, el sujeto adoptó una actitud hostil hacia el personal policial, profiriendo insultos y negándose a realizar el test de alcoholemia. Ante su conducta agresiva e incitación a la confrontación, los uniformados decidieron detenerlo.

Al momento de retirar el vehículo con una grúa policial y ante la falta de la llave de contacto, se abrió una de las puertas traseras del automóvil, donde se observó a simple vista un arma de fuego. Por tal motivo, se dio intervención a la División Policía Científica, que secuestró una pistola marca Taurus, modelo TH9, calibre 9x19 mm, junto a un cargador con 14 municiones.

El detenido fue identificado como Gastón David A., de 29 años, quedando a disposición de la Justicia.