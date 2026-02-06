El sospechoso fue perseguido por un testigo tras el presunto hurto y capturado por la policía a pocas cuadras del comercio. Recuperaron el dinero denunciado como sustraído.

Detienen a un hombre acusado de robar dinero en una carnicería

Un hombre de 35 años fue detenido este viernes por la tarde luego de ser señalado como presunto autor del robo de dinero en una carnicería ubicada sobre avenida Rivadavia.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho fue advertido alrededor de las 19:20, cuando personal policial tomó conocimiento de la sustracción de efectivo desde la caja registradora del comercio. Tras el episodio, un testigo siguió al sospechoso mientras se alejaba del lugar, aportando información clave para su localización.

Minutos después, efectivos policiales lograron interceptar al individuo en la intersección del pasaje Los Patos y Florida. El hombre se encontraba acompañado por otra persona al momento de la aprehensión.

Durante la requisa, los uniformados hallaron entre sus pertenencias el dinero que había sido denunciado como robado. El detenido fue identificado como Mauro Eduardo V., de 35 años, y quedó a disposición de la Justicia.