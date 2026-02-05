Intentó robar una moto en Yrigoyen y Polonia

El sospechoso fue detenido con herramientas y cables del rodado que no pudo llevarse.

Un hombre de 23 años fue detenido este jueves por la tarde en Comodoro Rivadavia, acusado de intentar sustraer una motocicleta en la vía pública. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Seccional Tercera.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 16:00 horas se recibió un llamado telefónico por parte del damnificado, quien alertó que un sujeto había intentado robar su moto marca Honda, modelo Storm 125, en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Polonia. Durante el intento, el autor provocó daños en los cables de arranque del rodado.

El denunciante dio detalles sobre las características físicas y de vestimenta del sospechoso, lo que permitió a los efectivos iniciar un rastrillaje por la zona. A unos 200 metros del lugar del hecho, el personal policial logró detener a un individuo que coincidía con la descripción brindada.

Al momento de la detención, se constató que el sujeto tenía en una de sus manos una llave tipo francesa y, en uno de sus bolsillos, trozos de cables que corresponderían a la motocicleta dañada. El aprehendido fue identificado como Leandro Emanuel B. R., de 23 años, quien quedó a disposición de la Justicia.