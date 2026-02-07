Detienen en Kennedy y Roca a un prófugo de la Justicia

El hombre, de 46 años, quedó alojado en la Comisaría Quinta a la espera de la audiencia de control.

Personal policial de la Comisaría Seccional Quinta detuvo este sábado por la tarde a un hombre de 46 años que registraba un pedido de captura vigente. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15:15, durante un control dinámico que se llevaba a cabo en la esquina de las avenidas Kennedy y Roca.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a un sujeto que circulaba a pie y sobre el cual ya se tenía conocimiento de que era buscado por la Justicia. Ante esta situación, se procedió a su interceptación e identificación, confirmándose a través del sistema informático que el pedido de captura se encontraba activo.

Como resultado, el hombre —identificado como Rubén Darío L.— fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde permanecería alojado hasta la correspondiente audiencia de control de detención.