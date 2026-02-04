Favarel: "Quimsa va a salir a jugar desde el arranque muy agresivo"

“Tenemos que estar preparados desde el comienzo ante un partido muy físico y muy competitivo”, afirmó el técnico de Gimnasia de Comodoro con miras al juego del domingo en Santiago del Estero.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este miércoles un nuevo entrenamiento con miras al partido que jugará este domingo desde las 11 de visitante ante Quimsa de Santiago del Estero, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El pívot ecuatoriano Bryan Carabalí trabajó de manera diferenciada, pero este jueves lo hará con normalidad con el resto de los muchachos.

Tras la práctica que el equipo realizó en el piso del Socios Fundadores, el director técnico de Gimnasia, Pablo Favarel, habló con El Patagónico de la gira nueva gira, tercera del año que se le viene al conjunto “mens sana”, que hoy ocupa la sexta posición en la tabla.

Gimnasia trabajará hasta este viernes inclusive, mientras que el sábado viajará en horas de la mañana a Santiago del Estero, donde por la tarde tiene previsto realizar una práctica.

-¿Cómo está el equipo de cara a la gira por Santiago del Estero?

El equipo está muy bien, hace ya un tiempo que viene jugando sólido. Tuvimos partidos donde la performance durante los 40 minutos fue muy buena y sólida, y ahora tenemos una gira muy complicada. Sabemos lo que es Quimsa, ganó tres partidos seguidos, el potencial que tiene, es candidato al título y juega de local. Y Olímpico ganó cuatro de los últimos cinco juegos. Nos ganó acá, tiene sus buenas armas, así que van a ser dos partidos muy complicados. El equipo está trabajando muy bien, y estamos enfocados en tomarlos partido a partido.

-¿Cómo crees que será el juego con Quimsa?

Yo creo que ellos van a salir desde el arranque a jugar muy agresivo, nos van a jugar situaciones defensivas de juego muy físico, y tenemos que estar preparados para eso, para que ellos salgan con mucho ímpetu. Así que tenemos que estar preparados desde el comienzo ante un partido muy físico y muy competitivo.

-¿Y con Olímpico, teniendo en cuenta que en el Socios ganaron ellos?

Nos duele todavía el partido que perdimos acá. Ese día no jugamos bien, pero estuvimos cerca de ganarlo y no nos gusta perder de local, así que queremos recuperarlo. Olímpico tiene armas distintas de Quimsa y viene en remontada. Están pasando por un momento de mucha más confianza, así que tenemos que mejorarlo en el roster, en comparación a lo que tenían acá. Hay que estar atentos y ser concientes de que hay que trabajar los 40 minutos para poder obtener un buen resultado.

- ¿Qué te genera ver hoy a Gimnasia en el sexto puesto?

Me parece que los muchachos se lo han ganado, con mucho trabajo, sacrificio y siempre buscando lo mejor para el equipo. Con haber estado fuertes cuando no nos estaba yendo bien. Fuertes en el sentido de seguir trabajando, esforzándose y seguir confiando, y hoy que los resultados son mejores, es consecuencia de todo ese trabajo previo que han hecho ellos.

-¿Hasta cuándo entrenan en la ciudad y cuando viajan a Santiago del Estero?

Nosotros entrenamos hasta el viernes inclusive, y ya el sábado por la mañana nos vamos a Santiago del Estero, para prepararnos para la práctica por la tarde, y ya jugar el partido el domingo a la mañana.