Las imágenes muestran el momento en que la camioneta impacta tras atravesar un lomo de burro en avenida Lisandro de la Torre y Federicci. El conductor habría circulado a más de 120 km/h. Dos personas resultaron con lesiones leves.

Se conoció el video del choque de la Hilux que terminó colgada en una vivienda

Se conoció el video que registra el momento en que una Toyota Hilux perdió el control y terminó incrustada en la reja de una vivienda del barrio San Isidro Labrador, donde quedó en posición casi vertical. El hecho ocurrió el lunes 9 de febrero en la esquina de la avenida Lisandro de la Torre y calle Federicci.

Según se observa en las imágenes, el vehículo habría circulado a más de 120 kilómetros por hora y atravesó de lleno un lomo de burro ubicado antes del cruce. Tras ese punto, la camioneta impactó contra distintos objetos hasta quedar colgada sobre el portón de una casa.

Choq

El accidente movilizó a equipos de emergencia. En el interior del rodado viajaban dos personas adultas, un hombre y una mujer, quienes lograron descender por sus propios medios poco después del impacto.

La mujer fue retirada en camilla por personal de bomberos, mientras que el hombre salió por sus propios medios, aunque presentaba episodios de desmayo. Según trascendió, el mismo ya contaba con antecedentes de circulación a alta velocidad, razón por la cual había recibido multas.