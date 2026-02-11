Tres allanamientos por venta de drogas en Sarmiento y Comodoro

Los procedimientos fueron realizados durante la madrugada por la División Drogas Peligrosas de Sarmiento, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes bajo la modalidad “kiosco” y “delivery”.

En un operativo desplegado durante la madrugada, la División Drogas Peligrosas de Sarmiento concretó tres allanamientos simultáneos vinculados a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.

Dos de las diligencias se llevaron a cabo en el radio céntrico de Sarmiento, mientras que la restante tuvo lugar en el barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia. La pesquisa apuntaba a la presunta venta de estupefacientes bajo las modalidades conocidas como “kiosco” y “delivery”.

Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre mayor de edad. En los domicilios intervenidos se incautaron alrededor de 400 gramos de marihuana, cigarrillos armados y una pequeña cantidad de cocaína. También se secuestraron balanzas de precisión, dinero en efectivo, elementos destinados al fraccionamiento de la sustancia y un revólver.

Durante los allanamientos, además, se recuperó una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo por robo.

El operativo contó con el apoyo de la División Drogas de Comodoro Rivadavia, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Sección Especial Guardia de Infantería (SEGI), ambos de esa ciudad, y efectivos de la Comisaría Distrito Sarmiento.