El hombre que mató a su hermano irá a juicio por jurados

Luis Francisco Álvarez, hermano de la víctima, es el imputado. El hecho ocurrió hace un año, en el marco de una reunión familiar.

Este martes se llevó a cabo la audiencia preliminar en el marco de la causa por el homicidio ocurrido el 23 de febrero de 2025, que tiene como imputado a Luis Francisco Álvarez, hermano de la víctima: Fabián Alvarez.

Durante la instancia judicial se realizaron convenciones probatorias, se consensuaron hechos no controvertidos y las partes desistieron de varios testigos previstos para el debate.

El fiscal general Facundo Oribones, acompañado por el funcionario Alan Larrue, detalló el hecho incluido en la acusación. Según la hipótesis fiscal, el 23 de febrero de 2025, alrededor de las 3.25, el imputado se encontraba en una vivienda ubicada en calle Huergo al 4500, donde compartía bebidas alcohólicas junto a sus hermanos y un primo. En ese contexto, y sin mediar discusión previa, habría extraído de entre sus ropas un arma de fuego tipo pistola, de color negro, y efectuado un disparo en la cabeza de su hermano Fabián Álvarez, quien se encontraba sentado en un sofá.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, pero ingresó sin vida. De acuerdo al informe médico, la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano producto de una herida de arma de fuego. Tras el hecho, el acusado se dio a la fuga.

La Fiscalía calificó el hecho como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en calidad de autor, y adelantó que en caso de recaer condena solicitará una pena de 17 años de prisión.

Por su parte, la defensora Vanesa Vera no objetó el hecho ni la calificación legal propuesta por la acusación, aunque anticipó que su teoría del caso será negativa, es decir, buscará poner en duda que su asistido haya sido el autor del disparo.

En cuanto a la medida de coerción, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se mantenga la prisión preventiva por el plazo de dos meses o hasta la finalización del juicio, en función de los elementos de convicción y los riesgos procesales ya valorados. La defensa no presentó objeciones al pedido.

Finalmente, el juez penal Ariel Tedesco resolvió elevar la causa a juicio por jurados y mantener la prisión preventiva del imputado por dos meses o hasta la culminación del debate, lo que ocurra primero.