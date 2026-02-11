Jessica Schwab: "La justicia no debería conformarse con lo fácil"

La hermana de Valeria publicó un mensaje crítico en redes sociales luego de que la fiscal Blanco confirmara que el único perfil genético hallado correspondía al hombre que se quitó la vida al día siguiente del femicidio.

Horas después de que la fiscal María Laura Blanco informara que las pericias genéticas detectaron un único perfil de ADN, correspondiente a Jonathan Mario Chacano (34), el hombre que se quitó la vida al día siguiente del femicidio de Valeria Schwab (38), su hermana Jessica difundió un video en Instagram en el que expresó sus cuestionamientos.

En el mensaje, puso en duda que la causa pueda considerarse cerrada únicamente a partir de ese resultado pericial. “Hoy volvieron a hablar de vos y dijeron que un ADN alcanza para explicar todo. Dijeron que fue una sola persona. ¿Con esto la historia se cierra?”, señaló.

Aunque reconoció el valor de la prueba genética, sostuvo que “un ADN puede ser un dato, pero no es toda la verdad” y afirmó que, desde su lugar de hermana, le resulta difícil aceptar que una sola persona haya actuado sin participación de terceros aquella noche del martes 13 de enero. “No explica lo que falta; no responde a las preguntas que siguen abiertas”, expresó en referencia a la conferencia que el martes brindaron los fiscales Blanco y Cristian Olazabal.

Jessica Schwab también apeló al vínculo personal que tenía con Valeria para fundamentar sus dudas. “Yo sé quién eras. Sé la fuerza que tenías. Por eso esto no me cierra”, manifestó, y aclaró que sus palabras no surgen “desde la bronca”, sino “desde el amor y el corazón”.

En el cierre del video, aseguró que continuará en la búsqueda de respuestas: “La verdad no se apura; la justicia no debería conformarse con lo fácil”. Y concluyó con un mensaje dirigido a su hermana: “Voy a seguir luchando. Porque te debo la verdad. No te voy a soltar jamás”.

Las declaraciones se conocieron tras la conferencia en la que la fiscal Blanco confirmó que no se detectaron otros perfiles genéticos en las pericias realizadas.