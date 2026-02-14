Gimnasia busca volver al triunfo como local ante Obras Basket

Juegan este domingo a las 20 en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la Liga Nacional. En la previa, se realizará el Patio Verde por los 107 años del club.

El mes aniversario del club no comenzó de la mejor manera, por ello Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia irá este domingo en busca de la recuperación cuando reciba al tercero Obras Basket por una nueva fecha de la Liga Nacional.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 20, en donde el “Verde” buscará volver al triunfo luego de las dos derrotas sufridas en su última gira por la provincia de Santiago del Estero.

Gimnasia, que se ubica décimo en la tabla con 13 victorias y 11 derrotas, llega a este partido con dos caídas. En lugar lugar, cayó ante Quimsa de Santiago del Estero por 92-82 y luego -en un partido donde llegó a tener 25 puntos de ventaja-, no pudo con Olímpico de La Banda, quien lo terminó venciendo en suplementario por 97-94, tras haber igualado en 90 el tiempo regular.

Cabe destacar que en el partido ante el “Bandeño”, Gimnasia jugó con dos fichas mayores menos, además de la ausencia de dos juveniles.

En ese contexto, no pudieron ver acción, el alero Martiniano Dato, Marcos Chacón -ambos por un cuadro de intoxicación-, como así también, Jesús Centeno y Valentino Ayala, quienes por la misma razón, tampoco pudieron jugar el partido por la Liga Próximo.

El que sí pudo ser de la partida, pese a tener los mismos síntomas, fue el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros.

Este domingo, con la chance de poder contar todo su personal, Gimnasia intentará volver a la victoria ante un Obras a quien ya venció en la primera rueda.

Estos dos equipos se enfrentaron el 11 de enero en el “Templo del Rock” en el barrio porteño de Núñez, con victoria del “Verde” por 79 a 72, donde se destacaron Cisneros (21 puntos) y Emiliano Toretta (14 unidades).

En el “Tachero”, que no tuvo a Tyler Sabin, su máximo anotador fue el chileno Felipe Inyaco (18 tantos), mientras que Andrew Corum marcó 15 unidades.

Gimnasia saldrá seguramente con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Mientras que en el banco estarán Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Kenneth Horton, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco y los juveniles Valentino Ayala, Natalio Santacroce, y habrá que ver si Centeno está al cien por ciento.

La visita, mientras tanto, marcha en el tercer puesto con 15 victorias y ocho derrotas, y tiene pendiente su juego ante San Lorenzo por el fallecimiento de Fabián Borro, quien era presidente del club “tachero”.

Obras podría salir con: Pedro Barral, Tyler Sabin, Federico Zezular, Andrew Corum y Marcos Delía.

En el banco de relevos estarán Felipe Inyaco, Juan Ignacio Brussino, Joaquín López, Jorge Bilbao, Juan Ignacio Raspaud, Juan Madrigal y Valentino Finetti.

Cabe destacar que para este partido, ingresarán de manera gratuita los más de sesenta chicos y chicas que tomaron parte del reciente Campus de tecnificación que se desarrolló el último jueves y viernes en el Socios, bajo la dirección de Pablo Favarel y todo su staff.

PATIO VERDE

Mientras tanto y en conmemoración por los 107 años que el club cumplió este último viernes 13 de febrero, la entidad “mens sana” realizará en su gimnasio auxiliar una nueva edición del Patio Verde.

Habrá stands, música en vivo, y propuestas para toda la familia y buffet de los chicos del Más-In. El club los espera a todos desde las 18, en la previa del partido ante Obras.

LOS PIBES JUEGAN DESDE LAS 16

Por su parte, a partir de las 16, se jugará el partido por la Liga Próximo entre los dos clubes, en donde el “Verde” (10-14) buscará volver al triunfo, tras las dos derrotas que sufrió en su gira por el norte del país, ante Quimsa y luego frente a Olímpico.

En el partido ante el equipo de La Banda, no fueron de la partida, tanto Ayala como Centeno, y habrá que ver si este domingo pueden volver a integrar el equipo con normalidad.

Obras, mientras tanto, marcha como absoluto líder de la competencia, con 20 victorias y solo tres derrotas.