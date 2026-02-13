El "Verde" se prepara para otro duro partido de local

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se prepara con miras al partido que jugará este domingo desde las 20 como local ante Obras Basket por la Liga Nacional de Básquet.

En el equipo, que conduce Pablo Favarel, se aguarda por las recuperaciones de Martiniano Dato, Marcos Chacón, Anyelo Cisneros y el juvenil Jesús Centeno, mientras que Valentino Ayala ya se encuentra mejor.

Los tres no pudieron ver acción en el último juego ante Olímpico de La Banda por sufrir un cuadro de intoxicación, y habrá que ver si pueden llegar en condiciones ideales para el juego de este domingo en el Socios Fundadores.

El entrenador Pablo Favarel, en diálogo con El Patagónico, habló de la reciente gira que el equipo realizó por la provincia de Santiago del Estero, en donde por primera vez en lo que va de la temporada, se volvió con las manos vacías y encima con algunos jugadores con problemas digestivos.

“Tuvimos el inconveniente de la intoxicación de Dato y Chacón, más el estado febril de Cisneros que jugó, pero en inferioridad de condiciones”, sostuvo el técnico rosarino.

“El balance es de un trabajo incompleto. Me parece que hicimos un muy buen partido ante Quimsa durante 37 minutos y en 3 minutos, no completamos lo que teníamos que hacer. Me parece que el resultado final es mentiroso de lo que fue el trámite. El trámite fue mucho más parejo de lo que indica el score”, afirmó.

“Después, con Olímpico, en vez de 37 minutos, jugamos 20 o 22. Teníamos una ventaja considerable y la perdimos muy rápidamente, principalmente porque no estuvimos acertados en defensa. Olímpico nos hizo mucho daño con Ascanio y con el tiro de tres puntos”, agregó.

“Y cuando volvimos al juego, tuvimos la chance para ganarlo, tuvimos distracciones defensivas que nos costaron. Olímpico nos castigó y volvimos con las manos vacías y con esa sensación de haber jugado bien durante un buen rato, pero no lo suficiente como para ganarlo”, explicó.

Respecto al partido de este domingo ante Obras y tras lo sucedido en la gira por el norte del país, Favarel respondió: “Lo que nos llevamos como experiencia, es que si no jugamos 40 minutos, no tenemos chances. Si jugamos 20, 37, si jugamos lo que jugamos y no son 40 minutos, no nos da la condición para poder ganar. Entonces, si queremos ganarle a Obras, que viene en una muy buena colocación y tienen al goleador de la Liga -Tyler Sabin-, tenemos que jugar 40 minutos para tener chances”.

Al ser consultado si va a poder tener a disposición a todo su plantel, Favarel fue cauto. “Esperemos, estamos viendo como se recuperan Dato y Chacón, y Cisneros que todavía no están del todo recuperados. Así que no sabemos y vamos a esperar al domingo”, admitió, para luego agregar que “Centeno tampoco está recuperado. Ninguno de los cuatro está todavía en condiciones, si el partido fuera hoy no podrían jugar. Vamos a ver como llegan para el domingo”, sentenció.

El plantel volverá a entrenar este sábado en horas de la mañana, y quedará a la espera del juego del domingo ante Obras por la fase regular de la Liga Nacional.