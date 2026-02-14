El debutante estableció el mejor tiempo de la clasificación este sábado en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, Santa Cruz. El comodorense Marcelo Agrelo quedó 51º.

Nicolás Moscardini se quedó con la primera "pole" del año en el TC

El piloto Nicolás Moscardini se quedó este sábado con la clasificación de Turismo Carretera en el autódromo de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

El piloto de La Plata lo logró en el día de su debut con el Ford Mustang del equipo Gurí Martínez Competición. El platense marcó un registro de 1,19,489. Quedó en el segundo lugar Juan José Ebarlin y en el tercero Juan Bautista De Benedictis.

Luego se ubicaron Julián Santero (BMW), Jonatan Castellano (Dodge Challenger), Marcos Quijada (Chevrolet Camaro), Tobías Martínez (Chevrolet Camaro), Agustín Martínez (Ford Mustang), José Manuel Urcera y Luis José Di Palma, ambos con Toyota Camry.

La clasificación se vio alterada por un problema con el cronometraje que se dio cuando el primer grupo salió a clasificar y restando dos minutos para el final, apareció la bandera roja.

Por esa razón, y luego de una hora de espera, se reanudó la clasificación, pero con el segundo grupo. El primero se dio por finalizado aunque faltaran 2 minutos. Es por esto que, para equiparar la situación, los tres grupos restantes vieron reducida la duración de sus tandas a 6 minutos.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, quedó 46º en el primer entrenamiento, en el segundo, sufrió la rotura del motor quedando 52º, mientras que en el tercero, el patagónico marcó el 40º tiempo, y en la clasificación, el chubutense quedó finalmente 51º.

Por su parte, el debutante rawsense Lucas Valle, con Dodge Challenger quedo último en la clasificación, ya que sufrió un despiste y no pudo volver al circuito.

La actividad del TC continuará este domingo en horas de la mañana con las tres series -a cinco vueltas cada una-, mientras que la final se largará a partir de las 13:55 a 25 vueltas o 50 minutos de duración y con transmisión de Canal 9.

SANTILLI PAZOS FUE EL MEJOR EN EL TC PISTA

Mientras tanto, Nicanor Santilli Pazos se quedó con el mejor registro de clasificación en la primera competencia del año de TC Pista, consiguiendo así su primera pole. El capitalino había dominado el segundo y el tercer ensayo, en una pista muy difícil, pero que le cae muy bien. De la mano del Fadel Memo Corse puso al Mustang en lo más alto, al establecer un registro de 1m.20s.638/1000 en su último intento, dejando segundo Gandula a 0.210 y tercero Bautista Damiani a 0.366, informó la página de la ACTC.

Las fuertes ráfagas de viento le pusieron otro condimento a la sesión que tuvo el dominio desde el principio de Santilli Pazos.

Luego de los tres mejores terminaron 4° Benjamín Ochoa, 5° Provens, que ascendió del TC Mouras, 6° Borgert, 7° Biagi, 8° Antón, 9° Bernasconi y 10° Braian Quevedo.

Las series, que se ponen en marcha mañana a partir de las 10.00 hs con transmisión en vivo por El Nueve con la producción periodística de ACTC Media TV.

……………..

Clasificación - TC

1º Nicolás Moscardini (Ford Mustang) 1’19”489/1000

2º Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) a 0’056/1000

3º Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) a 0’162/1000

4º Julián Santero (BMW) a 0’170/1000

5º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 0’175/1000

6º Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) a 0’104/1000

7º Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) a 0’246/1000

8º Agustín Martínez (Ford Mustang) a 0’317/1000

9º José Manuel Urcera (Toyota Camry) a 0’380/1000

10º Luis José Di Palma (Toyota Camry) a 0’405/1000

51º Marcelo Agrelo (Torino) a 2’160/1000

56º Lucas Valle (Dodge Challenger) -------------

……………..

Programa

DOMINGO 15

10:10 a 10:20 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

10.35 a 10.45 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

11:00 a 11:10 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11:25 a 11:35 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11:50 a 12:00 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12:40 a 13:20 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

13:55 a 14:45 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)