Neuquén recibe a la fiesta del TC

El comodorense Marcelo Agrelo, con Torino, será uno de los pilotos que estarán este fin de semana en el autódromo de Centenario, donde se correrá la 3ª fecha.

El autódromo de Centenario, provincia de Neuquén, será este fin de semana el escenario de la tercera fecha de la temporada del Turismo Carretera, como así también del TC Pista.

En ese contexto, entre sus participantes estará el comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino atendido por el Trotta Racing. El otro chubutense que dirá presente será el rawsense Lucas Valle, ahora con Chevrolet Camaro -auto que dejó el santafesino Facundo Ardusso- del RV Racing.

Agrelo viene de correr en Viedma, escenario de la segunda fecha del TC, donde ocupó el 27º puesto, mientras que Valle terminó en el 36º lugar.

La actividad de este sábado arranca con dos tandas de entrenamientos para ambas categorías. El TC Pista inicia su rodaje a las 9, y la “máxima”, que confirmó 57 pilotos, hace lo propio a las 11:05.

Por la tarde, la clasificación del TC Pista se pone en marcha a las 15:29, dividida en 3 tercios de 8 minutos. Luego, el TC define su grilla desde las 16:06 con cuatro cuartos, también de 8 minutos cada uno.

El domingo, mientras tanto, la acción comienza temprano. Las series del TC Pista inician a las 9:15 y las del TC a partir de las 10:05. El plato fuerte llega al mediodía con las finales: el TC Pista corre a las 12:55 y el TC cierra el evento a las 14:00 h. La transmisión principal va por la pantalla de Canal 9 entre las 10 y las 15.