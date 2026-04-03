Con gol de Manuel Insaurralde, se impuso de local por 1-0 ante Estudiantes de La Plata y trepó al octavo puesto de su grupo.

San Lorenzo ganó bajo la lluvia y se metió entre los ocho de la zona A

San Lorenzo de Almagro, en medio de una lluvia torrencial, le ganó este viernes de local por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el marco de la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain del barrio porteño de Boedo, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino, quien expulsó en la visita a Tomás Palacios. El gol del encuentro lo marcó Manuel Insaurralde a los 11’ de la etapa inicial.

El local golpeó rápido y desde ahí se explica el por qué terminó el primer tiempo en ventaja. Hizo una buena jugada Nahuel Barrios y asistió a Manuel Insaurralde que sacó un inesperado remate que venció la resistencia de Fabricio Iacovich. El “Pincha” lo fue a buscar y pasada la media hora generó chances como para empatar. Orlando Gill le sacó un tremendo tiro que iba al ángulo a Facundo Farías y luego el propio punta le erró al arco en un mano a mano. En el cierre el ex Colón de Santa Fe no definió de la mejor forma eludiendo al arquero paraguayo y Tomás Palacios no logró rematar en una buena pelota filtrada que recibió.

En el complemento el trámite se tornó áspero y de mucha pierna fuerte. En ese contexto vio la tarjeta roja Palacios por juego brusco grave en la visita y el “Ciclón” contó con varias oportunidades del ingresado Rodrigo Auzmendi para liquidar. Bajo un diluvio en el Bajo Flores los de Medina también tuvieron las suyas como una muy clara de Eric Meza. Ser consumió el reloj y no pudo Estudiantes, y así Gustavo Alvarez logró su primera victoria como DT de San Lorenzo.

Con ese resultado, el “Ciclón” alcanzó el octavo puesto de la zona A con 17 puntos, mientras que los de Alexander Medina, se quedaron en el segundo lugar con 21 unidades, dejando pasar una gran chance se subirse a la cima.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará en Rosario a Newell’s Old Boys, mientras que Estudiantes, recibirá a Unión de Santa Fe.