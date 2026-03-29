Agustín Canapino se quedó con el triunfo en la final del TC

Con Chevrolet Camaro, se impuso en la 3ª fecha que se corrió en Centenario, Neuquén. El podio lo completaron Christian Ledesma e Ignacio Faín. Abandonaron Marcelo Agrelo y Lucas Valle.

El campeón defensor, Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, se quedó con el Gran Premio Shell Rimula por la tercera fecha del TC, alcanzó su victoria 22 en la categoría y se convirtió en el primero en repetir triunfo en Neuquén, tras ganar en 2015. Segundo fue Christian Ledesma, con el Camaro del Pradecon Racing y completó el podio Ignacio Faín a bordo del Torino del Trotta Racing.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo (Torino), que largó la final desde la octava fila, abandonó en la séptima vuelta por rotura de motor, mientras que el rawsense Lucas Valle (Chevrolet Camaro), apenas pudo dar dos giros.

Canapino se repuso tras un mal arranque del 2026 en el TC, tras abandonar en El Calafate y Viedma. Con la final de este domingo, en la que largó 5°, vuelve a la victoria y se recompone para la próxima fecha en Concepción del Uruguay y lo que resta del calendario.

En la salida Matías Rossi aguantó a Juan Tomás Catalán Magni, que intentó por fuera; hasta la vuelta 9 transcurrió todo con normalidad, cuando un pace car volvió las diferencias a 0. En la relargada de la vuelta 10, el Toyota de Catalán Magni falló y abandonó en plena recta, y Ledesma, Canapino y Marcos Landa llegaron juntos a la segunda curva, en donde se tocaron. El más perjudicado fue Landa, que tuvo que abandonar. En el tumulto, Faín pasó al segundo puesto, y los Camaro pudieron mantenerse.

Para la vuelta 17, hubo nueva relargada tras un pace car, en donde Rossi se pasó de largo en la curva 1, y el Torino de Faín pasó a liderar, hasta que Canapino le arrebató el liderazgo en la misma vuelta. Faín, con problemas en la goma izquierda delantera, fue superado por Ledesma, y comenzó a formar un trencito atrás suyo.

Canapino y Ledesma sacaron mucha ventaja y se cortaron en un duelo a 5 vueltas del final. Al término de las 25 vueltas, Canapino ganó en Neuquén, Ledesma fue segundo, y Faín pudo aguantar. Cuarto terminó Hernán Palazzo y quinto Juan Martín Trucco.

En el campeonato, Castellano sigue puntero con 103 puntos, con una gran regularidad (3° en El Calafate, 8° en Viedma y 6° en Neuquén); lo sigue Juan Manuel Urcera, con 84.5 puntos y tercero se mete Facundo Chapur con 82 unidades. La próxima fecha es el 18 y 19 de abril en Concepción del Uruguay.

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Panorama – 25 vueltas

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 45’34”805/1000

2º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’957/1000

3º Ignacio Fain (Torino) a 13’102/1000

4º Hernán Palazzo (Toyota Camry) a 13’411/1000

5º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 13’885/1000

6º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 14’005/1000

7º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) a 14’182/1000

8º Facundo Chapur (Torino) a 14’504/1000

9º Germán Todino (Ford Mustang) a 14’710/1000

10º Diego Azar (Mercedes Benz) a 15’019/1000