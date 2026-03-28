Rossi dominó la clasificación del TC en Neuquén

El piloto de Del Viso, con Toyota Camry, fue el más veloz en el autódromo de Centenario y así alcanzó su ‘pole’ 40. El comodorense Marcelo Agrelo, con Torino, clasificó 19º.

Matías Rossi, con Toyota Camry, dominó este sábado la clasificación del Turismo Carretera que se desarrolló en el autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén, escenario de la tercera fecha de la temporada.

El piloto de Del Viso, que así logró la “pole” número 40 de su carrera, hizo un tiempo de 1’27”035/1000, y de esa manera, fue el más veloz.

Luego de Rossi, segundo quedó Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) a 0’174/1000 del primero, mientras que tercero clasificó el marplatense Christian Ledesma a 0’178/1000, al comando de un Chevrolet Camaro.

Después quedaron Marcos Landa (Camaro), Otto Fritzler (Mercedes Benz), Hernán Palazzo (Camry), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Juan Tomás Catalán Magni (Camry), Ignacio Faín (Torino) y Jorge Barrio (Camry), completaron los primeros diez de la clasificación.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino atendido por el Trotta Racing, se quedó con el 19º tiempo (1’28”075/1000) y este domingo largará la primera serie desde la cuarta fila. Mientras que el rawsense Lucas Valle, con Chevrolet Camaro del RV Racing, clasificó 44º (1’29”012/1000) y arrancará la segunda batería desde la fila 8.

La actividad del TC, categoría que corre la tercera fecha, continuará este domingo en horas de la mañana -a partir de las 10:05- con las tres series -a cinco vueltas cada una-, mientras que la final se largará a partir de las 14 a 25 vueltas o 50 minutos de duración y con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires.

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Clasificación

1º Matías Rossi (Toyota Camry) 1’27”035/1000

2º Juan B. De Benedictis (Ford Mustang) a 0’174/1000

3º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’178/1000

4º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 0’253/1000

5º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 0’261/1000

6º Hernán Palazzo (Toyota Camry) a 0’392/1000

7º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 0’473/1000

8º Juan T. Catalán Magni (Toyota Camry) a 0’520/1000

9º Ignacio Faín (Torino) a 0’705/1000

10º Jorge Barrio (Toyota Camry) a 0’721/1000