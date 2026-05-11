Minitramp: Sandra Casanova culminó su gira en Comodoro

Se trató de una capacitación internacional dictada por la instructora mexicana quien realizó su segunda visita al país y por primera vez recorrió la Patagonia.

La instructora mexicana Sandra Casanova visitó Comodoro Rivadavia para dictar una certificación y una masterclass de minitramp en la Escuela Nº1. La iniciativa fue coordinada por la Academia Centro Fitness DB, con el apoyo de Comodoro Deportes, y participaron instructoras locales y de localidades como Trelew, Sarmiento, Las Heras, San Martín de los Andes y Buenos Aires.

La iniciativa de su visita fue concertada por Daniela Becerra (directora de la Academia Centro Fitness DB), en tanto que la instructora desde Cancún (México) estuvo por Buenos Aires por segunda vez, y luego visitó Puerto Madryn, Trelew y finalmente Comodoro Rivadavia.

En el evento, la instructora recibió el saludo del licenciado Martín Gurisich, director general de Deportes municipal.

“Venimos organizando este evento desde octubre de 2025. Ya hizo el tour desde Buenos Aires, pasando por Trelew y Puerto Madryn, y ahora en Comodoro termina su gira su tour. Vino gente de Trelew, Buenos Aires, Las Heras, Sarmiento, San Martín de los Andes, hay varios grupos de diferentes localidades”, comentó Becerra, cuya Academia cuenta con diversas disciplinas como Aerobox, Zumba, Reggaetón y Minitramp infantil.

Por su parte, la mexicana Sandra Casanova expresó: “Me siento muy contenta, es mi primera vez en Comodoro. He recorrido algunas ciudades de Argentina, y aparte del frio se ve el amor por el jumping. De verdad estoy muy contenta porque no había escuchado ni en México ni Argentina, una ciudad que apoye el jumping como aquí. Que aquí ya lo ven como un deporte, no como una modalidad ni una disciplina, donde un estado municipal apoya a todas las maestras y la comunidad a hacer este deporte”.

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Casanova es licenciada en educación primaria, sin ejercer hace cuatro años. “Quise enfocarme en el deporte. Amo mucho enseñar, me especializo en español, matemáticas e historia de México. Pero necesitaba algo más fuerte, porque amo la actividad física”, explicó.

“Soy fisicoculturista, he ganado algunos campeonatos, ahora no compito, no tengo tiempo de hacer dieta ni nada por el estilo. Soy instructora de baile fitness, tengo un estudio en Quintana Roo (Cancún), tengo un gimnasio, áreas de botas de rebote, baile, de todo un poco. Llevo más de siete años en esto del jumping, tres en trampolines hexagonales y cuatro en los de resortes”, resaltó.

“Les invito a todas las que deseen hacer este deporte, es magnífico, te cambia la vida tanto en lo físico, mental y emocional. Creo que después de probar jumping no lo vas a dejar, no vas a querer hacer otro deporte y está comprobado, libera muchísimas cosas. Espero que se sumen. Muchísimas gracias a Comodoro, a las maestras, a todas las organizaciones que participaron para que yo pueda estar aquí”, sentenció Casanova.