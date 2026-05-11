David Rodríguez y Paula Herrera ganaron la Corrida Universitaria

La propuesta se desarrolló el domingo en la sede de la UNPSJB, con un gran marco de público, atletas y familias que se encontraron celebrando el 52° aniversario de la casa de altos estudios.

La iniciativa denominada, “Corrida solidaria, gratuita e inclusiva”, formó parte de las actividades por el 52° aniversario de Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y contó con el apoyo del Municipio, a través del Ente Comodoro Deportes. David Rodríguez y Paula Herrera se quedaron con el podio.

Acompañaron la prueba el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el director general de Deportes, Martín Gurisich y el director de Deporte Universitario, Javier Lancellotti, entre otras autoridades.

Bajo el lema “Corremos en defensa de la Educación Pública”, la XI Carrera Universitaria tuvo como punto de encuentro la Universidad, en Km. 4, contando con dos modalidades: caminata integrativa (3 kilómetros) y corrida (8 kilómetros).

imagen

La propuesta contó con la organización de la UNPSJB, de forma conjunta con la Municipalidad, a través de Comodoro Deportes, y distintas entidades de la ciudad. En esta oportunidad, se recibieron donaciones de insumos que serán destinados al Hospital Regional y al Hospital Alvear.

David Rodríguez, en Varones y Paula Herrera, en Mujeres fueron los ganadores de la XIª Edición de la Corrida Universitaria.

Rodríguez, agradeció especialmente al Ente deportivo por hacerlo parte de la fiesta atlética universitaria. “Es lindo formar parte de esto, contento de estar acá, es la primera vez que la corro, hoy compartí con mis alumnos lo que fue el circuito. El día se prestó, estuvo frio, pero se pudo correr bien, saque un parcial que me deja conforme, y me incentiva al objetivo que vendrá más adelante”, expresó.

El podio del atleta fue dedicado a “la gente que apoya, al Ente Comodoro Deportes, a la familia, no siempre puedo correr acá, pero es lindo este marco, a los alumnos, a los comodorenses que se hacen presente y muestran ese lado solidario. Hoy somos uno más de los que apoyamos la educación pública”.

POSICIONES FINALES

Varones

1) David Rodríguez 00:25:12

2) Leonel Chiorazzo 00:26:13

3) Matías Heredia 00:26:47

4) Miguel Lincanqueo 00:27:25

5) Gabriel Torres 00:27:29

Mujeres

1) Paula Herrera 00:30:57

2) Andrea Pariente 00:31:31

3) Cinthia Pinto 00:31:50

4) Andrea Avilés 00:32:30

5) Silvana Fernández 00:33:33