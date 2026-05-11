Nueva Generación busca apoyo para viajar al Nacional Cadetes A de handball

El club comodorense lanzó una convocatoria a comercios y emprendimientos para acompañar al equipo femenino que competirá en Bariloche entre el 8 y el 13 de junio.

El Club Nueva Generación Handball inició una campaña para reunir apoyo económico y auspiciantes con el objetivo de afrontar la participación de su equipo femenino en el Nacional Cadetes A, certamen que se disputará en Bariloche del 8 al 13 de junio.

Desde la institución señalaron que el torneo representa “una oportunidad muy importante tanto en lo deportivo como en lo formativo” para las jugadoras, quienes se preparan para competir a nivel nacional.

En ese marco, explicaron que los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y participación motivaron el pedido de colaboración a la comunidad y al sector comercial.

Como parte de la propuesta para quienes decidan acompañar al equipo, el club ofrece difusión de las marcas en redes sociales durante el evento, inclusión de logos en la indumentaria oficial y reconocimiento en las comunicaciones institucionales.

Además, desde Nueva Generación remarcaron la importancia del acompañamiento al desarrollo deportivo de los jóvenes y destacaron que el aporte de auspiciantes y colaboradores será fundamental para concretar el viaje.