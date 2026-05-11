Liana Vanesa compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que agradece al campeón del mundo por volver al club, pero que a la vez lanza duras críticas hacia la dirigencia.

La eliminación de Boca en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 no solo dejó esquirlas dentro de la cancha, sino también en el entorno familiar de sus figuras. En las últimas horas, Liana Vanesa Paredes, hermana de Leandro, encendió la polémica en las redes sociales al hacerse eco de un tuit que describe el presente del club como un "quilombo".

El picante posteo de la hermana de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca

A través de una historia de Instagram, Liana Vanesa compartió la publicación de un hincha que defendía fervientemente al volante central, rematando con un tajante: "Así clarito". El mensaje compartido no solo elogia el sacrificio del ex Roma, sino que apunta directamente contra la gestión deportiva y la falta de acompañamiento para el referente: "Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo".

El posteo también hace alusión a la irrupción de juveniles como Aranda y Delgado, señalando que la presencia de Paredes es lo que permite que los chicos den sus primeros pasos en un contexto tan hostil. Cabe recordar que el propio Leandro había elogiado públicamente a Aranda tras el empate ante Gimnasia de Mendoza, lo que le valió al juvenil la titularidad bajo el mando del Sifón Úbeda.

Pese a su jerarquía y el esfuerzo económico por volver, la segunda etapa de Paredes en el club de la Ribera está siendo esquiva en cuanto a títulos. Con la caída ante el "Globo" por 3-2, el mediocampista ya suma tres eliminaciones dolorosas:

Copa Argentina: Derrota ante Atlético Tucumán.

Torneo Clausura 2025: Caída en semifinales frente a Racing.

Torneo Apertura 2026: Eliminación en octavos ante Huracán.

Tensión dentro del campo de juego luego de la eliminación de Boca

El fastidio de Paredes fue evidente durante los 120 minutos en la Bombonera. El capitán no solo recibió la tarjeta amarilla a los 84 minutos tras varios encontronazos con jugadores de Huracán, sino que también tuvo cruces internos. Las cámaras captaron fuertes insultos del volante hacia su compañero Milton Giménez, reflejando el estado de nerviosismo de un plantel que no encuentra respuestas futbolísticas.

Con este panorama, y mientras su hermana marca la cancha en redes, Paredes deberá liderar al equipo en las dos "finales" que le quedan por Copa Libertadores ante Cruzeiro y Universidad Católica para evitar que el semestre termine en un fracaso absoluto antes del parate por el Mundial.