Pedro Cardoso y Leonel Pernía se llevaron las carreras del TCR

El brasileño Cardoso se quedó con la primera prueba, mientras que el argentino Pernía lo hizo en la siguiente, durante la 2ª fecha corrida en el autódromo de Cascavel, Brasil.

La segunda fecha del TCR South America Banco BRB se disputó este domingo en el Autódromo Zilmar Beux de Cascavel, en una jornada marcada por el intenso calor, con temperaturas superiores a los 30 grados, y dos carreras cargadas de acción y competitividad.

En la primera competencia del día tuvo como ganador al brasileño Pedro Cardoso, quien se impuso tras 21 vueltas con un tiempo total de 24:24.441. El piloto de G Racing Motorsport logró sostener la presión en una carrera muy disputada y se quedó con la victoria en su país. Detrás suyo finalizó Joaquín Cafaro, quien además fue el mejor representante de la Copa Junior, a solo 6.660 segundos, mientras que Enzo Gianfratti completó el podio con otro León VZ del equipo G Racing. El top 5 lo completaron Néstor Girolami y Erick Schotten.

En la segunda carrera, Leonel Pernía logró la victoria luego de una sólida actuación al volante del Honda Civic Type R FL5. El argentino completó las 26 vueltas en 31:11.058, en una final muy pareja de principio a fin. Nuevamente Cafaro fue protagonista, terminando segundo a solo 1.518 segundos, mientras que Camilo Trappa cerró el podio con el Hyundai Elantra N TCR. Raphael Reis y Diego Ciantini completaron los cinco primeros lugares.

Las altas temperaturas fueron un factor clave durante toda la jornada, poniendo a prueba tanto a los pilotos como a los autos en el exigente trazado de Cascavel, uno de los más rápidos del calendario.

En ambas competencias los grandes protagonistas fueron los neumáticos delanteros derechos. En la primera, Leo y Tiago Pernía tuvieron que ingresar para cambiarlo por una pinchadura y Rapha Reis también pasó por el box. Con un poco más de previsión, en la segunda hubo varios que salieron a cuidarlos pero esta vez el turno fue para Cardoso y Enzo Gianfratti que ingresaron cuando recién habían pasado los primeros diez minutos de la carrera.

Por la Copa Junior, la divisional que se estrenó en 2026, los dos triunfos fueron del uruguayo Cafaro. En la primera, Erick Schotten y Gabriel Moura lo acompañaron en el podio y en la restante fueron Camilo Trappa y Moura nuevamente.

Con estos resultados, el campeonato continúa consolidando su nivel competitivo. Néstpr Girolami lidera con 96 puntos, seguido por Camilo Trappa con 95 y el vigente campeón, Leonel Pernía, con 94 unidades. Joaquín Cafaro con 84 y Raphael Reis con 78, completan el top 5 que tiene pilotos de Argentina, Brasil y Uruguay.

La próxima fecha del TCR South America será el fin de semana del 25 y 26 de abril en Interlagos con pilotos invitados.

DECLARACIONES

“Fue una carrera difícil, con muchas variables, pero logramos marcar la diferencia con nuestra estrategia. Cascavel es un circuito muy particular, con muchas curvas a la izquierda, lo que exige mucho de los neumáticos del lado derecho. Desde los entrenamientos, trabajamos teniendo esto en cuenta y optamos por una configuración más conservadora, centrada en el ritmo de carrera. Estoy muy contento con esta victoria, la primera con el equipo y también con el auto, y espero seguir así durante toda la temporada”. (Pedro Cardoso).

“El auto tenía un excelente ritmo. Me fue muy dificil pasarlo a Camilo Trappa y tenía a Raphael Reis y a Tiago Pernía que venian muy rapido atras. Una alegría enorme el resultado de este fin de semana”. (Joaquín Cafaro).

“Es un victoria importante. Hicimos un gran trabaja en equipo. Entre carrera y carrera cambiamos todo el setup. Seba (Martino) conocé mucho los autos y acertamos. Es muy difícil correr así porque uno corre para llegar y cuidar el neumático. Estoy muy feliz de haber ganado porque vino mucha gente de Honda Racing y se sintió el apoyo”. (Leonel Pernía).

“Ayer rompimos el auto en el accidente de la larga y el equipo trabajo hasta las 4 de la mañana para arreglarlo. Estoy contento de haberles devuelto este resultado, fue un fin de semana duro pero lo sacamos adelante” (Adrián Chiriano).